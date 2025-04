Aguas estudia ya si es viable descartar la nueva subida de la tasa: "Hay buenas perspectivas"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Aguas de Burgos iniciaba ayer formalmente el procedimiento que podría culminar con la paralización de la nueva subida de la tasa del servicio ya aprobada. Lo avanzaba ya la semana pasada el concejal responsable de la sociedad municipal, Juan Manuel Manso, que confirmaba la puesta en marcha de los mecanismos oportunos para renunciar a la aplicación de un incremento reflejado en las cuentas para 2025.

Aseveraba al respecto que bajo su mandato los aumentos "solamente se van a llevar a cabo cuando sean absolutamente imprescindibles", lo que parece ser que en esta ocasión no se cumple, dado que, añadía, "las perspectivas son buenas para no tener la necesidad de aplicarlos" en este ejercicio.

En todo caso, emplazaba al consejo de administración de la compañía de carácter público para conocer la decisión final, que se sostendrá en las conclusiones el informe técnico que se encuentra en proceso, y se tomará de manera conjunta entre PP y Vox, encargado de esta área en concreto hasta la ruptura del bipartito a finales del año pasado.

Al parecer, la actual situación de tesorería de Aguas de Burgos permite contemplar una posibilidad contraria a la defendida hasta hace poco, tras la aplicación ya en 2024 de un incremento del 9,5% en la factura del agua de particulares y empresas. Mantiene Manso que aquella subida estaba totalmente justificada y estima, de hecho, que sin los 1.600.000 euros extras que permitió recaudar hoy la compañía tendría menos de 235 euros y "sería imposible acometer los pagos habituales para el funcionamiento del servicio". "Hubiéramos tenido que pedir un préstamo", añadía.

Lejos de ese escenario, Manso reconocía que la situación en la actualidad es positiva gracias también al dinero ingresado por el Gobierno central vinculado al PERTE, "que no teníamos garantizado en 2023, cuando se elaboró el presupuesto de 2024", y al correcto funcionamiento de la red de saneamiento.

Subraya -en respuesta a las críticas del PSOE, que habla de un beneficio millonario de la entidad- que "no es lo mismo la situación contable que la situación de tesorería", clava a la que el equipo de Gobierno se aferra desde 2023 para demostrar que el llamado 'tasazo' era necesario.

Parece ser que ya no, de ahí a que hasta la fecha el segundo 'empellón' al precio del agua, esta vez de un 4,35% esté, de momento, aplazado, a la espera de comprobar si es viable descartarlo "manteniendo, eso sí, las inversiones previstas".

Manso también quiso aclarar, a tenor del debate suscitado en el seno del consejo de administración de Aguas de Burgos -que se prolongó durante más de tres horas- que "no se ha producido ningún incremento de sueldos en el servicio, tal y como afirma el PSOE". Explicaba que el auge del capítulo 1 se debe a un aumento de personal en plantilla y no a una subida de salarios particular.

En todo caso, apostillaba, este desembolso se compensaría con "el ahorro de casi dos millones de euros logrado por la buena gestión y la mejora del funcionamiento y la optimización de procesos".