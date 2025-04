Manzanedo a De la Rosa: "Este equipo de Gobierno no va aumentar la presión fiscal a los burgaleses"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha contestado al portavoz municipal socialista, Daniel de la Rosa, que a la vista del plan presupuestario de 2026 a 2028 remitido por el equipo de Gobierno al Ministerio de Hacienda, auguró este miércoles nuevas subidas de impuestos, tasas y precios públicos, más allá de la prevista en la tasa de basuras.

El edil popular acusa al socialista de "sacar fuera de contexto" los datos del plan presupuestario, que es un documento "transparente", que se envía a Hacienda con "estimaciones" para justificar que el Ayuntamiento de Burgos mantiene el equilibrio financiero, la sostenibilidad y que cumple con las reglas del gasto. En este informe se recoge un incremento en la recaudación de la tasa de basuras de 2,8 millones de euros, a los que hay que sumar otros 300.000 euros por tratamiento de residuos, en total 3,1 millones de euros. Manzanedo no lo niega y recuerda que el "tasazo de basuras" es una imposición del Gobierno de Sánchez, que "resta independencia" a los ayuntamientos porque les impide "ejercer sus propios impuestos y tasas".

Insiste que al margen de esa subida de la tasa de residuos que "no es caprichosa", este equipo de Gobierno "no va a incrementar la presión fiscal a los ciudadanos de Burgos". Una afirmación que viene corroborada por la escenificación de este miércoles del acuerdo entre PP y Vox para no subir la tasa del agua en 2025, aprobada de manera inicial en Pleno municipal, pero que no se aplicará. Si bien es cierto que ni el presidente de la Sociedad de Aguas, ni el expresidente de la misma, Juan Manuel Manso (PP) y Fernando Martínez-Acitores (Vox), respectivamente, se comprometieron a no subirla en años posteriores de 2026 en adelante.

En ese plan presupuestario que han elaborado los servicios económicos del Ayuntamiento de Burgos, se observa también la previsión de ingresar menos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En concreto, Manzanedo indica que caería la recaudación en 2.724.000 euros. Con esa "bajada", el equipo de Gobierno, según las manifestaciones del responsable de Hacienda, pretende "reequilibrar" o compensar la subida de la tasa de basuras.

Desde el PP ya vienen anticipando desde hace meses la intención de rebajar el tipo impositivo del IBI del 0,456, al 0,4, que es el mínimo permitido por la Ley de Hacienda Públicas. Todas estas cuestiones se están recogiendo en un estudio económico financiero que podría estar listo en un plazo de dos semanas, según anticipa el concejal. Entonces, se podrán aportar datos más concretos de en qué porcentaje subirá la tasa de basuras y en cuál disminuirá el IBI.