"Mucho de lo que achacamos al envejecimiento tiene más que ver con la falta de uso"

No, ganar años no debería ser sinónimo de perder salud. Contra ese consenso social sin base se rebela Marcos Vázquez. Tras años de estudio, después de perder la fe en la receta tradicional, este asturiano del 76 se lanzó a compartir sus descubrimientos en el blog y pódcast Fitness Revolucionario, sus principales armas en la batalla "contra todos los falsos dogmas y mala información que persiste en el ámbito de nutrición, el entrenamiento y la salud general".

Con tal intención recalará el martes 8 de abril (20 horas) en la capital burgalesa. De la mano de Fundación Círculo, en colaboración con la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquejar, Vázquez desvelará en el auditorio de la calle Ana Lopidana (entrada gratuita previa inscripción) las claves para 'Morir joven con muchos años', un horizonte más que tentador.

"Impera la idea de que el envejecimiento es un proceso degenerativo y que tenemos que resignarnos a que la última década de la vida sea mala, a que nos acompañe la incapacidad o incluso la demencia, pero no tiene que ser así, para nada", sostiene tajante este 'influencer', cuyos contenidos superan el millón de seguidores en distintas plataformas, y docente en diferentes instituciones de formación en salud. Y es que, añade, "muchas de las cosas que achacamos al envejecimiento tienen más que ver con la falta de uso". Es posible, por tanto, "transmitir una visión más optimista" de lo que nos encontraremos en el trazado final del camino, si queremos.

La apostilla es crucial, pues este cambio de perspectiva "estará determinado por las decisiones que tomemos", aclara Vázquez, en referencia al santo grial de la vida buena: los hábitos. Resta, no obstante, con rapidez gravedad al asunto, consciente de que lo inalcanzable que para muchos se antoja recalcular la ruta vital antes siquiera de intentarlo.

"Quien quiera luchar contra la muerte y perseguir la longevidad como Bryan Johnson -el multimillonario de 47 años que se ha propuesto reducir su edad biológica a 18 a costa del análisis continuo de cada órgano de su cuerpo o cada comida que ingiere- que lo haga y lo disfrute, pero mi propuesta no trata de eso, es mucho más sencilla y se apoya en estudios que avalan que apenas entre 30 y 40 minutos de actividad física diaria se asocian a una reducción importante de la mortalidad. Es más, en personas muy sedentarias solo 10 minutos diarios ya arrojan mejoras y un descenso del riesgo de enfermedad cardiovascular o cáncer", detalla el autor de los títulos 'Invicto', 'Saludable Mente', 'Vive más' y 'Salud Salvaje'.

La misma lógica aplica a la nutrición. "Comer bien no lleva mucho más tiempo que hacerlo mal, consiste sencillamente en tomar mejores decisiones", subraya como avance del mensaje que acercará a Burgos, que bien puede resumirse en que cuidarse "es factible para todos y no es algo reservado para unos pocos privilegiados".

No desdeña en su discurso, sin embargo, la influencia del contexto socioeconómico de quien decide dar el paso -debate de actualidad en redes sociales-, pues sabe y reconoce que las circunstancias marcan. "Tampoco nos vamos a engañar, evidentemente si una persona tiene que dedicar una hora de su día para ir a trabajar y otra para volver lo va a tener más difícil, igual que si reside en un barrio sin espacios verdes. Pero -y es ahí donde no admite excusa- el punto es que, estés donde estés, algo puedes hacer, porque hacer actividad física no implica gastar dinero, puedes quedarte en casa en lugar de ir al gimnasio. Lo mismo pasa con la alimentación, si careces de recursos no comprarás salmón salvaje de Alaska, pero las legumbres son baratas y nutritivas", relata, para incidir en que la apuesta por la salud es cuestión de voluntad. El dinero, sostiene, solo la facilita.

Al movimiento físico, la nutrición y el descanso adecuado Vázquez añade otros aspectos importantes "de los que se habla menos", como son el social y el psicológico, traducidos en relaciones personales de calidad y el cuestionamiento de las creencias negativas asociadas al envejecimiento que derivan en "una profecía autocumplida". Entroncan ambas cuestiones con el también necesario cuidado de la salud mental.

Pero, ¿por dónde empezar a intentar morir joven con muchos años sin hacerlo en el intento? "Pues depende", responde el 'padre' del Fitness Revolucionario, como muestra de que no hay recetas mágicas universales. "Es un taburete de tres patas (ejercicio, nutrición y descanso) y hay que detectar primero cuál es la que más cojea", explica.

Hecho el 'diagnóstico' el plan deberá comenzar por lo sencillo: reducir o eliminar los alimentos ultraprocesados y el alcohol, caminar al menos entre 8.000 y 10.000 pasos diarios y añadir un par de sesiones de fuerza a la semana, "que pueden consistir, por ejemplo, en hacer sentadillas y flexiones en casa o snacks de movimiento, que son esos pequeños gestos que podemos introducir en nuestra rutina, como, sencillamente levantarse y caminar cada vez que nos llaman por teléfono".

"El objetivo es consolidar hábitos y continuar a por la siguiente meta. Ese enfoque gradual suele generar mejor adherencia", señala Vázquez. Sería este un punto de partida muy asequible para iniciar esa revolución personal que aspira a extender. Ese horizonte queda aún lejos, pues, aunque "cada vez hay más información y más facilidades, el grueso de la población todavía no se ha sumado a esta ola". Se aferra, eso sí, al estancamiento de las cifras de población con sobrepeso o de obesidad infantil como pista de que, al no empeorar, esté más cerca la reversión de esta tendencia negativa.

"Queda aún mucho trabajo de concienciación por hacer", sostiene. De ahí su afán divulgador multicanal. Pero también "son necesarios incentivos", añade y urge "políticas públicas" en sintonía con el propósito de mejorar la salud de la población. "La voluntad personal es importante, pero igualmente lo es que haya más espacios verdes, ayudas para fomentar la actividad física y el deporte o regulación para garantizar una alimentación adecuada en comedores y hospitales", apostilla.