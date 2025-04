Los movimientos de ajedrez que frenan al Parkinson

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El patio del Monasterio de San Juan acogió la primera edición de las Neurolimpiadas organizadas por la Asociación Parkinson Burgos. Esta cita, con todas las mesas desplegadas de tableros de ajedrez, juegos de mesa y puzles, estaban prácticamente llenas. Frente a frente pacientes con o sin Parkinson u otras dolencias. «Esto es un tablero abierto que consiste en crear un punto de encuentro de partidas de ajedrez a la que puede sumarse cualquier persona que pase por aquí», explica el responsable de Ajedrez Terapéutico de la asociación burgalesa, Daniel Ausín.

Así, sobre el tablero dos estrategias diferentes. Piezas blancas o piezas negras. No hay más diferencias porque se puede sumar cualquiera con lo que «se producen cosas interesantes porque puede jugar un jubilado, un político, un niño, un enfermo de Parkinson o no, dinamizamos las parejas pero sobre el tablero no hay diferencias», señala Ausín.