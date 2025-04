Los hosteleros barajan "cierres en días clave" si el Ayuntamiento se enroca y los ignora

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

"Salvemos las terrazas. Por el bien de todos". Ese era el clamor en la Plaza Mayor esta mañana. Cerca de 200 empresarios y trabajadores del sector hostelero de la capital secundaban la protesta organizada por la federación que los agrupa, cansados ya de la actitud de un equipo de Gobierno municipal que ha ignorado hasta la fecha sus propuestas para mejorar la gestión de los veladores de la ciudad.

De hecho, la reacción del PP ante la mera convocatoria reivindicativa hace pensar que su intención es seguir caminando en solitario. Los hosteleros, sin embargo, confían en que los responsables políticos del Ayuntamiento recapaciten y pongan en marcha, por fin, la mesa de trabajo comprometida en diciembre para abordar los cambios necesarios en la ordenanza de terrazas en vigor. Esa es, de hecho, su principal exigencia para, a partir de ahí, dialogar y negociar.

De lo contrario, lo tienen claro: "Si no nos hacen caso habrá paros y cierres en días clave. No queremos llegar a eso, porque perdemos todos, pero no nos quedará más remedio. Tienen que saber que si, como dicen, han lanzado un órdago con la renuncia a cambiar la ordenanza y la ruptura de las conversaciones, nosotros no estamos jugando a ningún juego, solo queremos trabajar", declaró el presidente de la agrupación, Enrique Seco, arropado en primer plano por integrantes de la junta directiva y secundado por los cientos de compañeros que, cartel en mano, incidían en el interés general de salvar las terrazas.

Y es que, según Seco, mantener las condiciones actuales en vigor, "mucho más restrictivas de lo que nos imaginamos cuando se elaboró aquel texto" a priori apoyado por todos, tendrá un impacto negativo en la economía burgalesa, pues podría suponer la destrucción de hasta 300 puestos de trabajo en el sector, según los cálculos de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos.

Seco insistía además en la naturaleza «apolítica» de la agrupación que lidera, por lo que instaba a incluir también en la mesa de trabajo requerida a miembros de las distintas formaciones con representación municipal para alcanzar el máximo consenso en este sentido, además de llegar a acuerdos de carácter técnico en los aspectos más conflictivos. «No pedimos milagros, de verdad, solo queremos pintar algo y que se nos tenga en cuenta», añadía, para enumerar las demandas desatendidas que motivaban la concentración de ayer, más allá de la falta de comunicación denunciada.

Recordaba así que dos años después de la entrada en vigor de la ordenanza actual no se ha licitado el pavimento podotáctil en el centro y plaza Roma, por lo que no se pueden poner terrazas en estos puntos, no se ha aprobado el plan de emergencias, necesario para colocar terrazas, ni se ha modificado la ordenanza fiscal correspondiente.

A esto se suma la apertura de expedientes sancionadores a los hosteleros que «pese a que han presentado toda la documentación exigida a tiempo, no tienen la autorización necesaria por las dificultades y retrasos del Ayuntamiento para resolver las solicitudes», lamentaba, para reclamar una medida transitoria que coloque «dentro de la legalidad» a los negocios que sí han cumplido las exigencias sin recibir respuesta.

Seco añadía además al listado de puntos a abordar con urgencia la especial casuística del entorno de La Flora, «donde la norma es aún más restrictiva» y se apoya en informes medioambientales y técnicos «cuestionables», a su juicio.

Para combatir en parte la problemática denunciada los hosteleros trasladaban en enero -a requerimiento de la regidora, Cristina Ayala, y el vicealcalde, Juan Manuel Manso- diversas propuestas de las que la modificación que finalmente se quedaba sobre la mesa recogía apenas el 60%, sin recibir, entre tanto, razón alguna de su aceptación o rechazo.

«Recibimos un borrador e indicamos que había cosillas que faltaban» y en ese punto se agotó el diálogo, recalcó Seco, para subrayar que el sector solo quiere poder trabajar. A medio gas tendrán que hacerlo, por ejemplo, los más de 200 negocios que esta Semana Santa no podrán desplegar sus terrazas por encontrarse su solicitud aún en el montón de pendientes de trámite del área de Licencias.