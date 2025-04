El PP carga contra Pilar Alegría y Esther Peña que ven como «portavoces de las mentiras de Sánchez»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Burgos acogió un encuentro de las políticas del PP local en diferentes administraciones con la vicesecretaria de Igualdad y Conciliación, Ana Alós, para abordar asuntos sobre igualdad como la paralización de la Proposición de Ley en el Congreso sobre conciliación, las propuestas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o el trabajo en discapacidad, dependencia y mayores.

Aunque la mirada estaba puesta en el Monasterio de San Agustín donde el PSOE de Burgos renovaba los cargos de secretaria provincial de Esther Peña donde estaba acompañada por la ministra de Educación, Pilar Alegría. «Mujeres que alardean de estar ene l gobierno más feminista de la historia pero callan ante las andanzas de sus compañeros como Ávalos o Tito Berni, un feminismo de pancarta».

Para el Partido Popular la labor de portavoces del Gobierno de Pedro Sánchez, en el caso de Pilar Alegría, y del PSOE nacional, en el caso de Esther Peña, es «ser portavoces de las mentiras de Sánchez y de un gobierno corrupto y acabado, un gobierno que no puede gobernar y se agarra al poder», señaló. Apuntó que son «expertas en ver, leer y tapar: ven corruptelas, leen argumentarios y tapan a sus corruptos».

La vicesecretaria de Igualdad del PP en el Congreso recordó el caso Ábalos y una fiesta privada en un parador de Teruel, que él mismo ha denunciado como falso, para dejar entrever el papel de la hoy ministra que entonces era delegada del Gobierno en Aragón y acompañó al día siguiente a actos públicos del entonces ministro de Fomento. «Es indignante para las mujeres que altos órganos de su gobierno se corrieran una juerga pagada con dinero público y queremos que nos expliquen porqué callaron», sentenció. Añadió que «lo de callar y guardar silencio les salió bien: Alegría pasó a ser ministra y portavoz y Óscar López de director de Paradores a presidente del gabinete del señor Sánchez», sostuvo.

Peña, «marioneta de Sánchez»

Alós también calificó el trabajo de Esther Peña como portavoz del Partido Socialista. Remarcó que la política burgalesa es «la encargada de barnizar de legitimidad todo lo que haga Pedro Sánchez, siendo su marioneta». Apuntó que quien revalida su papel como secretaria provincial del PSOE de Burgos porque «mantiene a quien defiende a su número». Achaca a su labor que «no habla por defender a los burgaleses, por defender a esta tierra, se limita a tergiversar: no responde, esquiva; no explica, insulta; no aclara, confunde».

Por otro lado, Ana Alós, diputada por Teruel en el Congreso de los Diputados, señaló la equiparación de ayudas europeas para el funcionamiento de territorios marcados por la despoblación como Cuenca, Teruel o Soria para justificar el cupo independentista de Cataluña. «Tienen que cumplir el acuerdo con Esquerra Republicana para lograr apoyos pero demuestra su desprecio por los habitantes y empresarios de estas provincias », sostuvo.