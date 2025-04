La procesión de la Borriquilla, suspendida por la lluvia al poco de salir de la Catedral

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Al final no ha podido ser. La procesión de Jesús en la Borriquilla se ha visto interrumpida, poco después de salir de la Catedral de Burgos, debido a la lluvia. En principio, parecía que el recorrido podría llevarse a cabo porque las precipitaciones no eran demasiado intensas, pero no ha quedado más remedio que dar media vuelta y regresar a la Seo.

La celebración, enmarcada en el Domingo de Ramos, arrancó sin mayor problema a las 9:45 horas con la bendición de palmas y ramos por parte del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en la iglesia de San Lorenzo. A continuación, se procedió al traslado del paso hasta la Catedral, en cuyo altar mayor se celebraba una misa que ha contado con la participación de la Escolanía Pueri Cantores.

Había esperanza de poder procesionar, desde la plaza de Santa María hasta San Lorenzo, pese a la amenaza de lluvia. Sin embargo, la meteorología ha vuelto a jugar una mala pasada a las hermandades y cofradías de la ciudad. Tras comprobar que las precipitaciones, lejos de remitir, arreciaban, el recorrido se suspendía a los pocos metros de su arranque.