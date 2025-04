La obra del Parque Tecnológico alcanza el 70% y acabará en plazo

Arranca, por fin, la cuenta atrás. Y es que la obra de urbanización de la primera fase del Parque Tecnológico de Burgos enfila una recta final que, si nada se tuerce, culminará en el plazo previsto: agosto de 2025. Así lo aseguran desde el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León, entidad que contrató los trabajos en marcha en verano de 2023.

«De acuerdo con la última certificación aprobada, correspondiente a enero de este mismo año, el porcentaje de ejecución es del 70%», afirman, para indicar que, si bien este dato supone una desviación mínima respecto a la previsión inicial, inferior al 5%, se trata de un desajuste «lógico», pues en los meses de invierno se ralentiza el ritmo de las actuaciones. En consecuencia, tal detalle apenas impactará en el cronograma acordado con la UTE adjudicataria del proyecto, integrada por las empresas OHLA y Padecasa.

En este punto, los avances son ostensibles. Destaca entre todos la silueta del puente de acceso desde la N-120 a la parcela que albergará el Parque Tecnológico, en la misma entrada hacia el municipio de San Medel. Un circuito hoy de grava blanca marca el camino: un «enlace a distinto nivel con tipología de diamante». Incluso las dos futuras rotondas que distribuirán el tráfico a sendos extremos, norte y sur, del paso elevado se intuyen ya.

De ellas parten las conexiones que, además de facilitar los movimientos actuales de penetración en la citada localidad e incorporación a la carretera principal, desembocarán en el edificio de control que dará paso a las futuras naves, hoy parcelas esbozadas. En este punto, de hecho, se vislumbra desde lejos una pérgola azul, desde la que arranca una de las calles en cuya pavimentación se concentran los esfuerzos, tras acometer las distintas redes de servicios.

De vuelta a la estructura que cruza la N-120, el ICE detalla que «se han ejecutado los estribos con cimentación superficial, se han colocado las tres vigas artesa y las placas prelosas de encofrado perdido, se ha hormigonado la losa superior del tablero y se ha completado el espaldón norte».

En paralelo, se han finalizado los dos marcos que van a permitir ‘salvar’ el trazado del Camino de Santiago que transcurre de manera paralela a la calzada. Los peregrinos cruzarán así -ya lo hacen- el entramado de vías que facilitan las distintas conexiones en la zona. También son visibles en el acceso los resultados de las obras de drenaje transversal, tres al norte y una al sur, «mediante tubos de hormigón armado».

Por su parte, en el viario de esta primera fase de un polígono que aspira a ser mucho más -y que aliviará en el medio plazo la escasez cada vez más acuciante de suelo industrial de la ciudad- se ha comenzado «la extensión, compactación y rasanteado de zahorra artificial, colocación de baldosa hidráulica, bordillos, adoquín y marcos de acero galvanizado». Se encuentran especialmente avanzadas tres de las calles previstas, hasta el momento nombradas E, F y M.

Además, avanza la excavación en la zona del depósito de regulación de agua potable y de riego y también se ha llevado a cabo la cimentación y la construcción de los muros en los vasos de abastecimiento. Se trabaja ahora, siempre según la información facilitada por la Junta, en el hormigonado del exterior de la caseta de válvulas.

Está todo listo (arquetas, elementos de calderería y valvulería) para la conexión con la red de Aguas de Burgos y el control del caudal necesario para la alimentación del Parque Tecnológico. Otro punto en el que puede apreciarse movimiento es en el que se materializa el nuevo emisario de aguas pluviales, que incluye un canal que transcurrirá paralelo a la AP-1.

Se han adaptado las redes eléctricas mediante canalizaciones subterráneas y perforaciones bajo vías principales, además de reponer servicios afectados como tuberías, líneas telefónicas y eléctricas.

Casi veinte años después

Dice Gardel que veinte años no es nada y el Parque Tecnológico puede dar fe de ello, o de todo lo contrario. Porque sin ser aún lo que se esperaba cuando allá por 2006 la Junta de Castilla y León anunciaba su intención de promover estas instalaciones, ha tenido ya una azarosa existencia, plagada de traspiés de todo tipo que han dilatado su puesta en marcha.

Cuando nació como idea, la crisis del ladrillo ni se intuía e instalaciones como la que todavía está por ver en Burgos florecían por doquier. Explotó la burbuja al tiempo que la Administración regional avanzaba en la prolija tramitación previa que exigen las actuaciones de esta envergadura.

La obra comenzaba por primera vez en 2010 y, con las mismas, se paralizaba un año después a cuenta de un periplo judicial que obligaba a rehacer toda la documentación urbanística.

En 2017 se optó por dividir la intervención en dos fases, pero el viento no soplaba a favor y en 2018 la empresa entonces responsable de las obras entró en concurso de acreedores y la Junta tuvo que resolver el contrato. En 2019 se reiniciaron los trabajos por medio de una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa. Tampoco pudo ser. Una reclamación que fue estimada por el Tribunal de Recursos Contractuales. Pandemia mundial mediante, 2022 resultó ser el año en el que, esta vez sí, llegara el impulso necesario para culminar la fase I del Parque Tecnológico. Las obras se reanudaban en verano del 23, con un presupuesto de 20 millones. Y hasta hoy.

Pero no acaba ahí la cosa. Ni mucho menos. Toca ahora acometer la labor que de verdad marcará la diferencia: llenar de contenido las parcelas perfiladas y que este sirva de acicate a la economía local y regional.

Para lograrlo de la mejor manera posible, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, llamaba a la unión: «Tenemos que ser capaces entre todos de aprovechar esta oportunidad», aseveraba hace apenas diez días, en relación, además, con el nuevo contexto comercial mundial dibujado por las decisiones de Donald Trump. En este punto, la regidora consideró que el Parque Tecnológico es un «elemento nuclear» para el futuro. Avanzó entonces que se reuniría con la Consejería de Economía y Hacienda para abordar la creación de un grupo de trabajo conjunto dedicado a captar empresas interesadas en estrenar este espacio.