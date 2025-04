Vuelven los avistamientos de víboras. Cuatro cosas que debes hacer si te muerden

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Ya están aquí. Con los primeros calores empiezan a despertar de la hibernación. Ya se ha dado cuenta por redes sociales, en el grupo de Facebook Conoce Burgos, de las primeras víboras vistas por zonas urbanas y de paseo. En el entorno de Fuentes Blancas, entre el puente del río Arlanzón y el Puente de la Ventilla, una usuaria del grupo alerta de que se han encontrado un ejemplar caminando por la zona. ¿Qué hacer si se encuentran una víbora paseando o trabajando en su jardín o en el huerto? He aquí cinco cosas imprescindibles que hacer.

Lo primero, si paseando se encuentran una víbora, déjela pasar. No le perseguirá, no le atacará si ella no se siente atacada. El primer consejo es no cogerla. «La mayor parte de las mordeduras que atendemos son en la mano, pocas son en el pie, puedes estar arreglando el jardín o trabajando el campo y encontrarla, pero si no que no la cojan», explica el doctor de Urgencias responsable del seguimiento de casos de mordedura de víbora en el HUBU, Alejandro López.

Si le han mordido estos son los cinco pasos que debe seguir:

1.- Liberar la zona de la mordedura

Lo primero es quitar cualquier material comprensor como anillos, pulseras o relojes. Si la serpiente ha inoculado veneno la zona se hinchará.

2.- Acudir al médico

Deben acudir, sea cual sea la mordedura, a Urgencias del hospital o del Centro de Salud. «Tienen que venir porque tenemos que ver la evolución y hacer un control del dolor», señalan. No se sabe a ciencia cierta la evolución de la mordedura, si se ha inoculado veneno o cuanto y la evolución de hematoma y la necrosis. Tras la mordedura arranca una cuenta atrás de cinco horas para que un médico analice la herida.

3.- Lo que nunca debes hacer es...

Provocar una herida o corte para eliminar la sustancia inoculada por la víbora, ni quemar la zona, ni chupar el veneno. Mucho menos un torniquete «eso es lo peor que se puede hacer porque aumenta la necrosis y se pierde tejido».

4.- Mantener la calma

Desde el principio hasta el fin hay que mantener la calma. Se puede producir un pinchazo y, seguidamente, un dolor intenso. Los especialistas de Urgencias del HUBU recuerda que no se ha producido ningún fallecimiento por accidente ofídico en los últimos 25 años en Castilla y León. El tratamiento incluye tres días en observación para los casos donde se ha inoculado veneno. Hay que administrar antídoto.

En Burgos apuestan por el ViperaTAB que permite diluir el contenido en dos viales. Los hospitales disponen de una red de antídotos por el que comparten dosis siguiendo el sistema de donación de órganos. Se trata de un medicamento que tiene un coste de 7.000 euros por dosis y hay centros donde rara vez atienden un caso de este tipo. "Tenemos un trabajo de colaboración directa con el área de farmacia del hospital, están informados sobre los antídotos que se necesitan, a veces te puedes quedar sin el o no tenerle porque no tienes muchos casos y no compras para evitar que se caduque, entonces se comparte entre centros hospitalarios al contar con la red localizamos rápido donde hay", señala el doctor Francisco Callado.

5.- Y en el hospital...

El paciente permanece en la unidad de corta estancia para mantenerse en observación sobre el efecto del antídoto pero, también, para analizar el edema. El dolor es fuerte y suele bajar a los diez días. En algunos casos dura hasta un mes y en ocasiones puede quedar un dolor crónico. De ahí que lo más importante sea acudir de manera inmediata a Urgencias. De ahí que sea necesario una atención médica antes de las cuatro o cinco horas de producirse el suceso "dependen mucho el tiempo en el que recibes el antídoto", explica Alejandro López.