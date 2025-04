Temiño apela a la «unidad» del PSOE bajo su liderazgo para arrebatar la Alcaldía al PP

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Comienza una «nueva etapa» en la agrupación local del PSOE de Burgos. Con Josué Temiño, único candidato a la secretaría general, cosechando un respaldo mayoritario del 94% durante la asamblea extraordinaria celebrada este domingo en el Teatro Principal. Su proyecto, basado en la «unidad» y la participación activa de la militancia, persigue como principal objetivo arrebatar la Alcaldía al Partido Popular de Cristina Ayala en las elecciones municipales de 2027.

«Vivimos tiempos complejos, pero también de oportunidades», señalaba Temiño, visiblemente emocionado, mientras hacía hincapié en la necesidad de «construir un Burgos totalmente diferente». En este sentido, puso en valor la implicación de una militancia «viva, crítica y activa que no se conforma» y cuya misión, de aquí en adelante, es «ganar el pulso y la ilusión de todos los burgaleses» llegando a «cada rincón de la ciudad».

También defendió la conformación de un PSOE «en el que los jóvenes se vean identificados, feminista pero no de boquilla» y comprometido con el medio ambiente. En la misma línea, la secretaria provincial del partido, Esther Peña, puso el foco sobre la «juventud», en una ciudad «de tinte conservador pero llena de gente abierta y solidaria», mientras destacaba que los militantes, a pesar de todo, continúan «saliendo a la calle incluso para que se la partan».

«La Ejecutiva provincial está contigo», enfatizó Peña, dirigiéndose a Temiño, convencida de que su proyecto servirá para arrebatar el bastón de mando a Ayala. Por sus propios méritos, no le cabe duda, pero también porque «ver gobernar a esta débil derecha con los ultras está siendo muy duro».

Por ahora, el nuevo líder de la agrupación socialista municipal prefiere no pronunciarse sobre sus planes de presentarse como cabeza de lista en las próximas municipales. Raro sería que no diese el paso, aunque nunca se sabe y todavía le quedan un par de años por delante. En cualquier caso, los cambios en su Ejecutiva son palpables: doce 'fichajes' y once que repiten. En la Presidencia, se mantiene Ángel Olivares.

La ausencia más notable es la de Nuria Barrio, hasta ahora vicesecretaria general, peso pesado en el equipo de Gobierno de Daniel de la Rosa durante su mandato y actual portavoz socialista en la Diputación. Entra Sonia Rodríguez, como vicesecretaria general de Políticas Públicas y Movimientos Sociales, pese a que su nombre llegó en sonar en las quinielas para suceder a De la Rosa. Sea como fuere, Temiño no desaprovechó la ocasión de darle gracias públicamente por «tender puentes».

La nueva Ejecutiva de la agrupación local del PSOE en Burgos.TOMÁS ALONSO

Las otras dos vicesecretarías quedan en manos de Pedro Luis Alonso (Vivienda y Agenda Urbana), que repite, y de Blanca Carpintero (Cultura y Patrimonio), con experiencia previa al frente de la Concejalía de Festejos en el Ayuntamiento capitalino. Cabe destacar además que la Secretaría de Organización, cargo ostentado por Temiño hasta la fecha, recae ahora sobre José María del Olmo, encargado de Acción Electoral.

Continúan también en la Ejecutiva Estrella Paredes (Igualdad), Sergio de Pablo (Política Municipal), Pedro de la Fuente (Política Institucional y Formación), Roger Grijalba (Dinamización y Coordinación), Lola Ovejero (Administrativa), Francisco Javier López (secretario adjunto a Desarrollo Económico) y Rocío Rojo (adjunta a Política Institucional y Formación).

El resto del equipo, caras nuevas pero con experiencia en distintos ámbitos, se compone de José María Romo (Acción Electoral y Estrategia Política), Virginia Escudero (Participación Ciudadana y Distritos), Noemí González (Medio Ambiente y Movilidad Sostenible), Concepción Camarero (Educación y Formación Profesional), Juan Carlos Baruque (Desarrollo Económico e Industria), Alba García (Estudios y Programas), Elsa Díez (Comunicación y Redes), Esperanza Lacalle (adjunta a la Secretaría de Organización) y Amalia Martínez (adjunta a Participación Ciudadana).

Durante su intervención, en la que agradeció el respaldo de sus compañeros por «no dejarme caer» cuando trasladó su intención de situarse en primera línea, Temiño también se acordó de su antecesor, De la Rosa, actualmente secretario de Organización del PSOE de Castilla y León. De hecho, la asamblea refrendó «de forma unánime» su gestión al frente de la Comisión Ejecutiva saliente.