Incertidumbre en Burgos ante el apagón eléctrico en media Europa

Publicado por Diego SantamaríaLaura Briones Burgos , Burgos Creado: Actualizado:

De repente, sin luz. En toda España, salvo las islas Canarias y Baleares, y media Europa. A los pocos minutos, la gente empezaba a salir de sus hogares, de comercios y de empresas preguntándose qué estaba pasando. Los semáforos tampoco funcionaban y la cobertura internet se resentía. En Burgos, la aparente tranquilidad a pie de calle vendría acompañada, como en cualquier otra ciudad, de incertidumbre.

Pasadas las 12:30 horas, este inesperado apagón ponía en jaque a todo el país. Después de constatarse que el problema afectaba al resto de España y a otros países del entorno como Francia o Portugal, muchos establecimientos burgaleses optaban por bajar la persiana ante la imposibilidad de prestar servicio. En grandes superficies, como el centro comercial Camino de la Plata, se ha podido atender a los clientes al disponer de generadores de emergencia. “Hasta que aguante”, indicaba una empleada a este periódico mientras varias personas –no demasiadas- se dirigían a la caja preguntándose si podrían pagar con tarjeta. Las tiendas, por el contrario, tuvieron que cerrar a cal y canto.

Interior de una carnicería después del apagón.TOMÁS ALONSO

Obviamente, los Servicios de Emergencia se han visto desbordados ante una situación nunca antes vista. En la calle Vitoria, por ejemplo, los bomberos tenían que intervenir a última hora de la mañana en los bloques 105 y 107 para rescatar a varias personas atrapadas en los ascensores. También al usuario de un gimnasio que no podía salir porque el acceso y salida se realiza con un dispositivo electrónico. Lo mismo en tantos otros puntos de la ciudad y con varias ambulancias de un sitio a otro.

Dadas las circunstancias, las tiendas de barrio que permanecían abiertas ha empezado a quedarse sin existencias. Sobre todo de pan y productos que no requieren refrigeración. Más que nada, por lo que pueda pasar.

Intervención de los bomberos en la calle Vitoria por el apagón eléctrico que afecta a toda España.D. S. M.

Mientras tanto, los hospitales continúan operando -en la medida de sus posibilidades- al contar con generadores. No obstante, fuentes del Sacyl confirman a este diario que se está "intentando minimizar gastos energéticos".

También se vio alterada la actividad en los juzgados. Sin embargo, en los de Reyes Católicos se han podido celebrar juicios hasta pasadas las 2 de la tarde gracias a un generador de emergencia que ha permitido mantener la electricidad durante una hora.

En principio, se espera que la incidencia se resuelva en cuestión de horas. Esa es al menos la información difundida por Red Eléctrica Española . Mientras tanto, el Ayuntamiento de Burgos informaba a través de las redes sociales de que, pese al caos circulatorio, el servicio de autobuses urbanos continúa funcionando “con normalidad” aunque no estén operativos los paneles informativos ubicados en las paradas. No obstante, se recomienda “evitar desplazamientos innecesarios" y “no llamar a los teléfonos de Emergencia, salvo que se trate de una urgencia, para no colapsar las líneas”.

Después de presidir un gabinete de crisis y permanecer en contacto con las principales empresas de la ciudad, la alcaldesa, Cristina Ayala, ha convocado una Junta de Seguridad Local a primera hora de la tarde. Asistirán, entre otros, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz, y el presidente de la Diputación, Borja Suárez.