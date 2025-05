Resurgir Estético Burgos: La mirada ciudadana que reclama edificaciones funcionales y bellas

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Xavier y Luis tienen una misión. Que la opinión de los ciudadanos sea valorada y escuchada a la hora de construir nuevos edificios. Desde hace tiempo vienen observando con preocupación y curiosidad que las nuevas zonas de la ciudad poco tiene que ver con el centro histórico y su arquitectura. Son espacios «feos, poco humanos y poco útiles», señala Xavier, quien asegura que «hablando de este tema con la gente, la inmensa mayoría opina lo mismo».

Así y con el objetivo de poner foco en este desarrollo urbano «de poco gusto estético y alejado de las necesidades de las personas» nacía Resurgir Estético Burgos (@resurgir_estétitco_burgos), un proyecto personal con el que quiere poner el foco en que otro tipo de estética es posible para las nuevas construcciones y para las envolventes.

«No se trata de volver al pasado sino de construir entornos agradables y humanos donde las personas se sientan bien y no espacios sin vida y con una estética que a ojos de la inmensa mayoría se aleja de la belleza de los edificios clásicos», apuntan.

La mirada curiosa de estos dos amigos no viene dada por su profesión y es que «ninguno de los dos nos dedicamos al diseño, la arquitectura o a la construcción», apunta el joven. De hecho, Xavier es analista de datos y Luis es ingeniero civil. «Este proyecto lo desarrollamos desde la preocupación que tenemos por el futuro de nuestra ciudad», afirma.

Todo empezó desde la mera observación del entorno. «Nos dimos cuenta de que los barrios nuevos como G-3, el S-4, la zona de Cellophane e incluso Gamonal, que no es tan actual, son barrios feos». La belleza «la encontramos casi siempre en barrios que son anteriores a los años cincuenta y por norma general de finales del siglo XIX o inicios del XX», relata Xavier.

Pero, ¿por qué los barrios de antes eran más bonitos y por qué son los que gustan a la gente? Esta pregunta resonaba constantemente en la cabeza de Xavi y Luis y buceando por la red hallaron la respuesta. Hace un par de años se encontraron con la web The Aesthetic City y con ella las respuestas a sus preguntas.

The Aesthetic City es una plataforma de contenido creada en agosto de 2021 por Ruben Hanssen, con una misión clara: contribuir a que nuestro entorno construido sea más bello, habitable y sostenible mediante la difusión del conocimiento y a través de la defensa de diseños locales, atemporales, tradicionales y centrados en el ser humano. «Vimos que ya existían grupos de gente por toda Europa y especialmente en el norte pidiendo cosas similares y nuestro objetivo es hacer lo mismo en Burgos», señalan.

Con esa referencia exterior, comenzaron a desarrollar aún más un escrutinio visual sobre las nuevas edificaciones de la ciudad. «El movimiento moderno tiene cierta obsesión con la innovación, con romper con el pasado ye olvidarlo», afirman. «No decimos que todo lo moderno sea malo, pero queremos hacer ver a la gente que no hay que resignarse a este tipo de construcciones».

Estos amigos están convencidos de que «es posible» crear «entornos cómodos con las tecnologías y los conocimientos actuales, pero que sean agradables, visualmente y confortables para sus habitantes». Y es que la construcción actual camina «en la dirección contraria».

Poco a poco «asistimos a la desaparición de los barrios mixtos: esos en los que las zonas residenciales conviven con las zonas comerciales y de ocio», asevera Xavier. «Lo vemos en el S-4, donde no hay comercios porque las parcelas no tienen uso comercial o en la zona del Bulevar. Ahí la vida se hace hacia dentro», señalan y apuntan preocupados que «la nueva construcción se encamina a la creación de suburbios muertos y dependientes del coche».

Xavier y Luis hicieron una encuesta de calle sobre una de las torres que se edificará en esta zona. «Preguntamos a la gente si les gustaba más la torre Cellophane tal y como estaba proyectada o la propuesta alternativa que creamos de la mano del arquitecto Pablo Álvaro Funes, que tenía una estética más clásica y acorde a la arquitectura de Burgos».

La mayoría de la gente optó por la segunda. «Prefiere una arquitectura más tradicional que les recuerde a la estética de su ciudad, algo que el sector no está teniendo en cuenta». De hecho, en la propia web de The Aesthetic City se pueden encontrar encuestas y estudios que muestran el apoyo popular a la arquitectura y el urbanismo tradicionales y clásico frente a los entornos modernos.

Es precisamente ahí donde quiere incidir Resugir Estético Burgos. «Creemos que es muy importante escuchar la voz de los ciudadanos porque al final somos quienes habitamos y usamos estos edificios». Y es que la estética moderna no se queda solo en el ámbito privado, también llega a los edificios públicos. Un ejemplo de ello es «la ampliación prevista para el Archivo Municipal» y que «parece descartada».

Por eso, insisten en que el objetivo no es volver al pasado sino «quedarnos con lo que se hacía bien en cada época y mejorar o innovar en lo que se hace mal y genera problemas», pero «no crear las moles impersonales que se están sembrando por toda la ciudad».

Para ello es necesario empezar desde «lo local» y «modificar el Plan General de Ordenación Urbana», un proceso que «sabemos que es costoso y que lleva su tiempo, pero que debería arrancar ya para evitar que en 20 ó 30 años la ciudad siga creciendo con estos edificios», relatan.

Una mejora de la estética que «también se puede aplicar en reformas y envolventes de edificios». Y es que no hay una lucha abierta entre la eficiencia y la belleza. «Se pueden hacer envolventes más o menos bellas sin perder el objetivo de la eficiencia energética», asegura.

Xavier y Luis seguirán tratando de «generar concienciación» tanto en la propia población como en quienes se encargan de la creación y construcción de los edificios. «Hay un abismo entre las opiniones de ambas partes», y «estamos seguros de que otra ciudad es posible».