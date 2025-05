Moda sostenible para salvar el planeta

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Esto da que pensar. Resulta que «para hacer un par de vaqueros se necesita algodón y casi 3.000 litros de agua». Más o menos, «lo que bebe una vaca en aproximadamente dos meses». Por lo tanto, «si le cortas los suministros a una vaca dos meses tienes unos vaqueros». ¿Sorprendente? Desde luego. Que levante la mano quien ya lo sabía de antemano. Espóiler: casi nadie.

Nerea Bustillo, Hugo García y Mar Gonzalo, alumnos de 4º de la ESO del instituto burgalés Pintor Luis Sáez, se quedaron a cuadros mientras investigaban para dar respuesta a la siguiente cuestión: ¿Cuál es el mejor tipo de moda? No desde un punto de vista estético, sino atendiendo a criterios de sostenibilidad y pragmatismo socioeconómico. Y lo explican que da gusto, con rigor documental y alguna que otra píldora de humor, en una breve pieza audiovisual de cuatro minutos y medio. Su trabajo, presentado al concurso nacional Reporteros en la Red de Ibercaja, se alzó el pasado 25 de abril con el primer premio en la categoría de Educación Financiera.

Algo hizo clic en estos tres jóvenes estudiantes cuando Ángela Hermoso, su profesora de Economía y Emprendimiento, les puso un documental sobre la industria textil y las consecuencias que acarrea para el planeta la imperante cultura del usar y tirar. Tenían un hilo del que tirar y sacaron tiempo «de donde no lo hay» porque entre exámenes, trabajos y extraescolares apenas les da la vida. En un par de semanas, se empaparon tanto de esta problemática que incluso tuvieron que hacer criba para no sobrepasar el tiempo límite del vídeo fijado en la convocatoria.

Más que denunciar, el proyecto plantea alternativas de consumo responsable. Como Piñatex, un material elaborado a base de fibra de piña que se emplea para fabricar «cuero sintético, bolsos, ropa o monederos». Tan curioso les resultó que, según recuerda Hugo, hicieron un «pequeño chiste» al sugerir que «era ideal para las personas a las que no les gusta la pizza con piña».

Mar Gonzalo, Nerea Bustillo y Hugo García; en la biblioteca del Pintor Luis Sáez.ÓSCAR CORCUERA

También descubrieron firmas que hacen gala de su compromiso medioambiental como Ecoalf. «Se plantan en una playa y se dedican a retirar todo el plástico que encuentren. Después, lo llevan a una fábrica y hacen hilos. Y con esos hilos tejidos para hacer ropa», desgrana Mar mientras destaca que «la empresa está muy en auge».

Más allá del reciclaje, el trabajo también pone el foco sobre las plataformas de compraventa. «Entiendo que la ropa nueva de vez en cuando es necesaria, pero puedes encontrar un jersey de segunda mano que te va de perlas y alargas la vida de ese producto», reflexiona Mar. Por su parte, Hugo apostilla que «la gente se está concienciando mucho a la hora de comprar en sitios como Vinted o Wallapop. No solo ropa, sino muchas cosas en general como libros».

«La conclusión a la que podemos llegar es que la mejor solución es la ropa de segunda mano, ya que no tiene que pasar por ningún proceso de fabricación y no se generan más residuos», enfatiza Nerea. El problema, tal y como apunta su compañera, reside en «España y su cultura». Se explica: «En otros países tienen menos prejuicios a la hora de utilizar ropa de segunda mano o cosas prestadas». De hecho, tiene amigos en Francia que «cambian sus casas con otra gente durante una semana y no pasa nada».

Atentamente y sonriendo, Ángela escucha a sus pupilos analizar lo expuesto en su proyecto. «Que unos chicos de esta edad te relacionen la economía circular, entiendan lo que está pasando con los aranceles de Donald Trump y que sean capaces de unirlo para sacar sus propias conclusiones es muy valioso». Algo tendrá ella que ver -mucho, seguramente- aunque se quite mérito. «Yo les guío y les ayudo si lo necesitan, pero son bastante autónomos y se han organizado todo el trabajo», esgrime tras precisar que tan solo les pidió «cumplir los requisitos del concurso».

Cuando se enteraron de que había ganado, Nerea «se quedó blanca». Estaba con Hugo en la biblioteca, participando en un concurso de microrrelatos, y no supieron «cómo reaccionar» porque les pilló «de sorpresa».

Inmersos en los exámenes finales y con 1º de Bachillerato a la vuelta de la esquina, los tres irán por Letras. Nerea y Hugo en Humanidades y Mar en el Bachibac, que permite obtener la doble titulación francesa y española. Dos años por delante y después la Universidad. Anda que no queda, aunque parecen tener bastante claras sus vocaciones, a caballo entre Filología e Historia y Patrimonio. Ninguno, en principio, parece decantarse por Periodismo o Economía pese a lo mucho que han disfrutado con Reporteros en la Red. Pero ojo, porque Mar no descarta que «en un futuro nos dediquemos a hacer podcast. Vete tú a saber».