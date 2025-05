La adaptación de 20 paradas de autobús arranca en Villímar

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La remodelación de 20 paradas de autobús urbano han arrancado ya. En concreto se han finalizado la adaptación a la normativa de accesibilidad de dos paradas ubicadas en el entorno de Villímar y otra está en fase de reforma. «Se ha actuado ya en la parada de calle Río Viejo y en la instalada en Padre Conde y ahora están en obras en la calle Juan de Ayolas», señaló el concejal de Movilidad, José Antonio López.

Los trabajos se adjudicarona la empresa Félix Rubio por un importe de 288.000 euros para llevar a cabo la «adaptación a la normativa de accesibilidad». Además se instalan tres tipos de pavimentos en el entorno (podotáctil de botones, podotáctil direccional y pavimento de baldosa). La acera se acerca al límite de la calzada para impedir el estacionamiento y facilite el uso de la rampa del vehículo y cuentan con bancos isquiáticos para personas que solo puedan apoyarse.

Otras paradas en las que se realizarán estas mejoras serán Alcalde Martín Cobos-Padre Arregi, San Pedro y San Felices 55, Carretera de Arcos 40, Condesa Mencía 11, Pozanos 50, Avenida Arlanzón (Polideportivo el Plantío), Gabriel Taborín, San Francisco 161, Merindad de Cuesta Urría, Óscar Romero (Fuentecillas), Ricardo Pérez (Barriada San Juan Bautista), Avenida de la Paz 15, Avenida Costa Rica 9 y 69, Avenida de Castilla y León 38 y junto al Polideportivo Esther San Miguel y calle Villadiego 6.

El chantaje de la Zona de Bajas Emisiones

El concejal de Movilidad, José Antonio López, calificó de «auténtico chantaje del gobierno de la nación cambiar las reglas del juego a mitad del partido» al vincular la concesión de subvenciones al transporte público, que financias las bonificaciones del billete de bus, a la ejecución y establecimiento del régimen sancionador de la Zona Básica de Emisiones. Una condición que no se planteaba en el primer semestre pero que «se han establecido ex novo de manera interesada utilizando la fuerza para doblegar a los distintos ayuntamientos» que no implantarán sanciones en la Zona Básica de Emisiones el 31 de diciembre de 2025.

Es el caso del Ayuntamiento de Burgos que tendrá en vigor el 8 de agosto la Zona de Bajas Emisiones pero establece una moratoria para sancionar el incumplimiento 18 meses después, es decir, desde el 8 de agosto hasta el 1 de enero de 2027 se informará o asesorará a los ciudadanos pero no se emitirán multas. Algo que, a juicio de López, parece inamovible. «El compromiso de este equipo de Gobierno es entrometerse lo menos posible en la vida de los ciudadanos, máxime cuando Burgos no necesitaría esa zona, pero no se valora la modificación de la ordenanza a priori porque gobernamos en minoría y no tenemos capacidad para una modificación unilateral de esa ordenanza», señaló en rueda de prensa previa a la comisión de Movilidad.

Para López este cambio establecido «de forma unilateral en un momento en el que el transporte de usuarios está en números record, es una incongruencia sancionar a quien favorece el transporte urbano». Los jurídicos del Consistorio analizan la posibilidad de acudir a los tribunales, aspecto sobre el que el concejal expresó las dudas de que pueda prosperar. La ciudad dejaría de percibir 600.000 euros que se notarán en la tarjeta de bus de los burgaleses ya que el coste dejaría de estar bonificado.

En cuanto a las obras del carril bici en el entorno del Monasterio de las Huelgas y la de la Avenida Constitución, el concejal remarcó que están ambas en ejecución. La primera tiene un tercio del volumen de la obra ya certificado mientras que la segunda está al 12%.