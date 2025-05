El acuerdo PP-Vox en inversiones se aleja por la «línea roja» del túnel de calle Santander

Publicado por M. R. / V.M. Burgos Creado: Actualizado:

Poco más de una hora duró la tercera reunión entre el equipo de Gobierno y Vox, a pesar de que el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo (PP), había dejado sobre la mesa la posibilidad de abrirse a sacar el proyecto del túnel de la calle Santander de la modificación de créditos que se llevará al Pleno del viernes y que ahora mismo no saldría adelante al contar con el ‘no’ que la formación verde y del PSOE dieron el comisión de Hacienda del pasado martes.

Un encuentro que no logró ningún avance cuando se puso sobre la mesa este proyecto, una «línea roja» que no es tan insalvable como apuntaba Manzanedo al término de la comisión de Hacienda. De hecho, fue este proyecto lo que hizo que este tercer encuentro no avanzara y los interlocutores se levantaran de la mesa con un «seguimos negociando», tal y como expresaba a preguntas de este periódico el concejal de Hacienda al término de esta reunión.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Fernando Martínez-Acitores, afirmaba que el encuentro se ha centrado únicamente en este cuestión y no ha habido más avances porque «si no hay acuerdo en eso tampoco tiene mucho sentido lo demás». Lo demás a lo que hacía referencia el concejal de Vox está vinculado a que el apoyo a esta modificación presupuestaria pasa por la creación de una oficina de apoyo, así como una subvención a la Red Madre y una partida para la celebración del 25 aniversario de Protección Civil.

Sobre la oficina de apoyo a las madres, Manzanedo explicó que es necesario estudiar cuál puede ser el encaje jurídico en la Gerencia de Servicios Sociales, algo que no es inmediato. Recordó también que, a petición de Vox, ya se incluyeron las obras en la sede de Protección Civil, el equipamiento para la Policía Local y los bonos al consumo. Asimismo, el edil de Hacienda destacó la importancia de sacar adelante esta modificación presupuestaria, que permitirá materializar inversiones por un importe de 7.834.000 euros, gastos corrientes por 4.353.000 euros y las subvenciones, que ascienden a 2.843.000 euros. Esto supondría, de los 69 millones de remanentes del año 2024, un total de 15.031.361 euros, con un sobrante de 691.489 euros para imprevistos.

De igual modo, Vox plantea que si el equipo de Gobierno mantiene en la modificación de créditos una partida para comprar unos locales en la calle Federico Olmeda para la ampliación del archivo municipal, el partido de Abascal reclama que se invierta a su vez en el mantenimiento del Palacio de Castilfalé. El equipo de Gobierno ha decidido no continuar con el proyecto de ampliación del archivo previsto en la parcela contigua a Castilfalé por considerar que es un proyecto que no se adecua con el entorno de la Catedral.

«Hay que avanzar»

Preguntada por la modificación presupuestaria, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, aseguró, por la mañana, antes de que se celebrara este tercer encuentro, que «la negociación sigue abierta y desde el primer momento hemos dicho que no nos conformamos y que hay que avanzar». La ‘popular’ reiteró que el equipo de Gobierno está convencido de que «el proyecto es necesario y positivo».

A falta de dos día para que se celebre la sesión plenaria, Ayala reiteró que «se sigue negociando con Vox sus propuestas» y que esperan convencer a la formación porque «es una modificación que la ciudad necesita».

Pero Vox recoge entre sus líneas rojas para votar ‘sí’ ala modificación la retirada de la partida destinada al túnel de la calle Santander. «Todavía las posturas no están cerradas y veremos en los próximos días», señaló la primera edil.

Lo cierto es que el margen de maniobra es cada vez más estrecho, el tiempo se agota, ya que el Pleno es este viernes, por lo que queda un día. La reunión de ayer se cerró con un «seguimos hablando», aunque sin concretar cuándo se celebraría ese último encuentro.