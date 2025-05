Así es la piel vegetal del coche del futuro que se diseña en Burgos

El proyecto de piel vegetal de Antolín podrá verse en los coches a partir de 2028.SANTI OTERO

Disponibilidad todo el año

¿Cómo transforma Antolin y PersiSKIN el caqui en un revestimiento del interior de un coche? Todo arranca con los ejemplares más feos de la fruta o aquellos dañados. Es el denominado producto de desecho que se genera en una franja temporal concreta de producción. Entre mediados de octubre y mediados de diciembre es cuando se cosecha. ¿Cómo ajustar esa franja temporal de producción de la materia prima fresca a una línea de producción industrial que no para? Fue el primer reto de un proyecto que, tras dos años de desarrollo, ya afronta su parte final de industrialización y comercialización. «Este material triturar y congelar y eso facilita su transporte pero también te asegura que su producción no esta condicionada a la estación en la que la fruta está disponible», señala Luis Miguel de Juan.



En la fase de desarrollo el equipo transversal de investigación de materiales, diseño y producción en planta se trabaja en ampliar el radio de utilidad de la piel vegetal a los asientos. «Entendemos que cuando se diseña un vehículo se debe facilitar, desde el principio, una armonía en el interior, no se puede trabajar con diferentes texturas en un panel de instrumentos, una puerta... Los asientos son de otra naturaleza y lo que estamos trabajando es en lograr validarlo en base a los cuadernos de carga más exigentes de alguno de nuestros clientes y nos esta suponiendo un reto», añade Raúl Gallego.