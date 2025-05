La trascendencia científica de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca ha irrumpido en la agenda parlamentaria con la presentación por parte del Grupo Popular de una moción en el Senado con la que insta al Gobierno a crear una línea de financiación estatal específica y plurianual que garantice la estabilidad económica de los trabajos de excavación en la sierra burgalesa y análisis en este enclave clave para la comprensión de la evolución humana.

La propuesta también contempla la puesta en marcha de una campaña internacional de divulgación científica y cultural sobre el fósil “Pink”, el hallazgo más reciente y de mayor relevancia en Atapuerca. Según los investigadores, se trata del rostro humano más antiguo encontrado hasta la fecha en Europa occidental, con una antigüedad estimada entre 1,1 y 1,4 millones de años. Esta pieza, clasificada como Homo affinis erectus, pone el jaque las teorías sobre la presencia humana en Europa y, de nuevo, confirma el valor excepcional del yacimiento como referente mundial en la paleoantropología.

“El hallazgo de ‘Pink’ abre nuevas líneas de investigación que requieren un apoyo económico por parte del Estado. Profundizar en las excavaciones, mejorar las infraestructuras científicas y garantizar la investigación en los yacimientos debe ser una prioridad”, ha señalado Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta y firmante de la moción.

García ha subrayado que la Sierra de Atapuerca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000, “se ha consolidado como uno de los mayores yacimientos del mundo para el estudio de nuestros orígenes, desde que se descubrieron más de 7.000 restos en la Sima de los Huesos y se identificó la nueva especie de Homo antecessor”.

La moción, que se debatirá próximamente en el Pleno del Senado plantea reforzar los recursos estatales destinados a la investigación en los yacimientos de la sierra burgalesa de Atapuerca de forma que se equipare el compromiso del Ejecutivo central con el esfuerzo ya realizado por el gobierno autonómico de Castilla y León en la conservación, difusión y puesta en valor de estos hallazgos.

La propuesta del grupo popular en la Cámara Alta propone además crear un marco de apoyo institucional y financiero duradero para todos los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de relevancia nacional, entre los que sobresale el de Atapuerca por su importancia científica internacional. En palabras de la portavoz popular, “es imprescindible que las instituciones garanticen la continuidad y expansión de las investigaciones en el yacimiento burgalés”, porque “Atapuerca contribuye a situar a España en la vanguardia de la arqueología y la paleontología mundial”.

Adicionalmente, el PP insiste en la necesidad de dotar al equipo investigador de los medios técnicos y humanos necesarios para poder excavar y estudiar con profundidad todas las capas arqueológicas del yacimiento. “El equipo investigador debe disponer de los medios adecuados para continuar con las excavaciones y poder analizar en profundidad todas las capas arqueológicas del yacimiento de Atapuerca”, remarcó García.

El rostro más antiguo de Europa sigue revelando secretos





El hallazgo de Pink, la cara de Homo affinis erectus descubierta en 2022 en el yacimiento de Sima del Elefante (Atapuerca), continúa generando un notable impacto en la comunidad científica internacional. “Sí que ha generado mucho muchísimo impacto y continúan solicitándonos información de acceso al artículo, entrevistas, acceso a imágenes... Estamos muy contentos”, explica Rosa Huguet, responsable del yacimiento y autora principal del estudio publicado en Nature.



La importancia del hallazgo no solo radica en su antigüedad estimada —entre 1,2 y 1,4 millones de años—, sino en el hecho de haber definido una especie nueva dentro del linaje de los homínidos del Pleistoceno Inferior. “Lo relevante no es si es el resto más antiguo o no... lo más importante es que introducimos un personaje que no teníamos”, señala Huguet, investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) y de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.



El equipo de investigación confía en poder confirmar pronto que la mandíbula hallada en 2007 pertenece a la misma especie que Pink. “Esperamos que pronto podamos quitar el apelativo de Homo sp”, adelantan. Mientras se preparan nuevas publicaciones, los científicos disfrutan del papel protagonista que les ha tocado jugar en la reconstrucción de la evolución humana.



Además del valor anatómico del fósil, los investigadores han reconstruido el entorno en el que vivió Pink: grandes praderas compartidas con rinocerontes, caballos y bóvidos, incursiones en zonas boscosas tras jabalíes y ciervos, y masas de agua habitadas por castores e hipopótamos. “Era un ecosistema rico para vivir”, resume Huguet.