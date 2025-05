Hosteleros de Gamonal: «Lo que queremos es trabajar, ya hay problemas para pagar el alquiler o las nóminas»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación de Hostelería de Gamonal y Capiscol expresa su preocupación por el retraso en la concesión de las autorizaciones para las terrazas y, en especial, por la instalación del pavimento podotáctil que impide trabajar en la plaza Roma, al estar considerada zona singular y, por tanto, uno de los lugares donde se permite adosar las mesas y las sillas las fachadas de los edificios.

Su miedo a no trabajar con el mismo volumen de negocio que otros veranos se acrecienta en estos días con jornadas de buen tiempo y en los que la plaza Roma «está desierta». Así lo expresa, José Rodríguez, presidente de este colectivo, que explica que en esta céntrica plaza de Gamonal no tienen ninguna autorización concedida hasta que no se instale el pavimento podotáctil. Por tanto, si estas losetas se colocan en el mes de junio, no será hasta entonces cuando puedan tramitarse sus peticiones y, por tanto, se les complica el resto del verano, a la vista del tiempo que está tardando la administración en conceder las autorizaciones.

Este hostelero, que indica que en el resto de Gamonal y Capiscol la situación es dispar, con terrazas con licencias y otras que siguen en tramitación, hace hincapié en las dificultades que atraviesan los locales de la plaza Roma, una docena. «El pasado fin de semana se lanzaron dos o tres hosteleros a poner mesas y sillas y a uno multaron», reconoce Rodríguez, que cree que en otras zonas singulares de la ciudad sí que hay alguna terraza colocada.

Desde la Asociación de Gamonal y Capiscol lo que quieren es que les permitan trabajar a ellos también con alguna medida cautelar que les posibilite sacar veladores a la calle mientras se estudian sus peticiones en el Ayuntamiento de Burgos.

José Rodríguez afirma que hay quien no ha podido contratar más personal y otros que han tenido que despedir porque en esta época del año el negocio interior y exterior debería estar rindiendo al 100%. Es más, precisa que la caja que se hace con las terrazas en buen tiempo alcanza casi el 80% de la recaudación. «Lo que queremos es trabajar, ya hay problemas para pagar el alquiler del local o las nóminas de los empleados», comenta con desesperación.

Además, en el caso de este grupo de empresarios no han recibido contestación al plan de emergencia que presentaron en noviembre. «Yo creo que ni lo han estudiado porque lo primero parece que es el pavimento especial», señala. Esta es otra cuestión que podría derivar en más tiempo sin terrazas, hasta que se apruebe en el Ayuntamiento de Burgos.