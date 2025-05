RUN-EU lanza el FILS HUB para impulsar el talento STEM entre los más jóvenes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La alianza de universidades RUN-EU ha celebrado en la Howest University, en Brujas los días 26 y 27 de mayo, el lanzamiento del FILS HUB, un espacio compartido de aprendizaje e innovación que forma parte del Paquete de Trabajo 4 (WP4) del proyecto.

FILS HUB es una red de centros ubicados en cada una de las universidades socias, que desarrollan programas propios enfocados en acercar las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) al alumnado preuniversitario. Todo ello está diseñado con el objetivo de mejorar las competencias del futuro de la ciudadanía de nuestras regiones desde edades tempranas, en línea con la misión y visión de RUN-EU.

Este Hub está alineado con el Pact for Skills de la Unión Europea, una iniciativa destacada de la Agenda Europea de Capacidades, lanzada en 2025 para preparar a la ciudadanía europea ante los grandes retos de la actualidad, la transición ecológica y la transformación digital.

Las actividades desarrolladas en los diversos centros que componen el FILS HUB están destinadas para que niños y jóvenes de entre 6 y 17 años, así como sus educadores, puedan aprender de forma práctica y creativa. Los talleres, retos y experiencias que se desarrollan en estos espacios buscan mejorar sus competencias, fomentar la innovación social y sembrar el interés por un futuro más sostenible y tecnológico.

Estos espacios se integran en el entorno local de cada universidad, en muchos casos en colaboración con centros educativos o de divulgación científica. En el caso de la Universidad de Burgos será la La Estación de la Ciencia y la Tecnología (UBU). El resto de centros de cada universidad son: Taste – Food and Tourism Education (TUS), Centro de Ciência Viva do Alviela – Casoscópio (IPLeiria), Future Innovation Lab (IPCA), Design Factory (HAMK), Challenge Lab (NHL Stenden), Netzwerk MINKT e Inatura (FHV), Mind and Makerspace (Howest)

RUN-EU sigue apostando por la educación como motor de cambio, conectando a jóvenes, docentes y comunidades a través del poder del conocimiento y la colaboración internacional.