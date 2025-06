Condenado a 8 años de prisión por traficar con cocaína en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a J.M.D.R. a una pena de ocho de cárcel por un delito de tráfico de drogas tras ser sorprendido por la Policía en un aparcamiento de un hotel de las afueras de la capital con una mochila en el interior de su vehículo en la que los agentes hallaron casi un kilo de cocaína.

Los hechos se remontan al 29 de mayo de 2024, cuando el condenado acude con su vehículo, procedente de Andoain (Guipúzcoa), a un hotel a las afueras de la capital. En el interior del maletero, según recoge la sentencia, portaba cerca de un kilo de cocaína, concretamente, 942 gramos con un valor de 98.097 euros, cuando fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

La Policía Nacional inicia la investigación después de recibir un correo anónimo el 6 de mayo en el que se informa de la venta de drogas en un piso de Briviesca. A partir de ese momento, los agentes despliegan un dispositivo de vigilancia que el día 29 de mayo que dio como resultado la identificación y la detención del acusado.

Aunque en sus declaraciones en la instrucción del caso, el condenado indicó en un primer momento que no sabía lo que llevaba en la mochila con droga que le incautaron los agentes, aunque luego sí supo que era heroína y que le pagan 500 euros por transportarlo desde Andoain a Burgos y entregárselo a otra persona.

El tribunal rechaza la atenuante de drogadicción del acusado, ya que en este caso considera que no alteró sus facultades, ya que, recuerda el fallo, su consumo habitual no "permite por sí solo la aplicación de una atenuación", ya que en el juicio quedó demostrado, por las pruebas aportadas, que el acusado realizó "actos complejos de planificación" para transportar la droga y quedó acreditado que estos no "fuesen provocados directamente por su drogodependencia".

El tribunal le aplica la agravante de reincidencia, ya que constan dos condenas anteriores por tráfico de drogas, por lo que le impone una pena de ocho de prisión y una multa de 390.000 euros.