La PAU en Burgos. 1.300 estudiantes ante el examen (con muchos cambios) que decidirá su futuro

1.300 estudiantes burgaleses se presentan a la PAU de este año en la que hay varios cambios y se prolonga hasta tres días el periodo de exámenes.

«Y si no te da la nota para Psicología, ¿qué vas a hacer?», le preguntaban una estudiante a otra sentadas en los pupitres del Aula 2 de la Politécnica de la Milanera en la Universidad de Burgos dondea las 9 de la mañana arrancaba la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). «No sé, a ver que tal», respondía la interpelada. Los nervios eran evidentes en un aula plagado de sueños por cumplir.

Aquellos que lo tienen claro, pero necesitan una alta nota de corte vivían el momento con mayor tensión y últimas tarjetas de resumen sobre la mesa mientras la coordinadora del aula daba las instrucciones para cumplimentar el primer examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Quienes saben que sus aspiraciones académicas no exigen tanto rendimiento porque con un cinco vale, estaban mas tranquilos. En total 1.300 estudiantes de Bachillerato, la gran mayoría, y 61 que proceden de los Grados Superiores de Formación Profesional se presentan a las asignaturas de la parte voluntaria.

«El número de alumnos es mas o menos el mismo que los años anteriores», explicaba la vicerrectora de Estudiantes de la UBU, Sara Gutiérrez, quien apuntaba que «se ha iniciado la prueba en tiempo y sin incidencias» en un año con muchos cambios en la materialización de la prueba pero, también, en la filosofía de la heredera de la selectividad.

Con la prueba de Lengua y Literatura arrancaba la parte obligatoria que este año se celebra durante las mañanas de los tres días en los que se divide la PAU. Antes el trabajo de la prueba de acceso a la universidad se concentraba en un día y medio. Este año no hay varias opciones para elegir, solo toca un tema. «Es un cambio bastante importante no va a haber tanta optatividad con anteriormente con el modelo COVID», señalaba García. Para la tarde se reservan aquellas pruebas de asignaturas voluntarias o especificas. En este caso se amplía el numero de materias a elegir: pueden ser tres y hasta un segundo idioma, en total cuatro asignaturas que podrán ayudar a subir nota.

El cambio también es competencial. No vale con saberse de memoria el temario, hay que plantear hipótesis y argumentos a partir de la teoría. «Es una prueba que se centra más en la parte competencial a nivel de pensamiento crítico, reflexión del estudiante, creatividad... que va a ser valorado por los correctores», añadió la vicerrectora de Estudiantes de la UBU. Esto plantea cambios en la revisión de los exámenes. «Tenemos un revisor, un segundo revisor y, si hay alguna diferencia o discrepancia de dos o más puntos entre ambos, puede haber una tercera corrección lo que facilita esa parte de objetividad y es más justo para el estudiante», señala.

Los números de la PAU en Burgos

En total son 1.239 alumnos que han superado segundo de Bachillerato los que se presentan a la PAU en Burgos. Junto a ellos 61 estudiantes que han superado el Grado Superior de Formación Profesional se presentan a la fase voluntaria para subir nota y acceder al grado deseado.

La Universidad de Burgos ha dispuesto cinco sedes para la realización de los exámenes repartidos en un total de siete aulas. Los centros de la capital se examinan en dos aulas de la Escuela Politécnica Superior de la Milanera y otras dos en la Facultad de Económicas. En la provincia se cuenta con tres sedes: una en Aranda de Duero, otra en Miranda de Ebro y la tercera en Medina de Pomar.

Un total de 130 docentes se encargaran de resolver todas las dudas de los estudiantes y de sobrellevar las aulas durante las jornadas de examen y vigilar que nadie haga trampas. En la mesa deben disponer de su teléfono móvil boca a abajo y apagado, su documento nacional de identidad y el código de barras que identifica su identidad.

La prueba se realiza en tres días con exámenes de mañana y tarde. La cita arrancaba este martes 3 de junio a las 9 de la mañana con Lengua y Literatura, examen que deben completar hasta las 10.30. Después de 11.30 a 13 horas toca Historia de la Filosofía. Las optativas de la tarde serán a primera hora (de 16 a 17.30 horas) Química, Geografía, Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño y Movimientos Culturales y Artísticos. Cierra la primera jornada el examen optativo de 18.30 a 20 horas de Dibujo Técnico II, Francés, Diseño, Griego II, Geología y Ciencias Ambientales, Coro y Técnica Vocal, Portugués, Alemán o Italiano. En total seis horas de exámenes.

Gafas 3D para rebajar la tensión de la PAU

Este año, los alumnos que se presentan a los exámenes de la PAU tienen una nueva herramienta para superar momentos de bloqueo, estrés o ansiedad. El Servicio de Atención a la Salud de la UBU ha dispuesto un espacio para «todos los estudiantes que puedan tener un momento de estrés, de un poco más de nervios, con un espacio de apoyo en el que ofreceremos un trato especial con el objetivo de que puedan superar estas pruebas de la mejor manera posible», expuso Sara Gutiérrez.

Itziar Quevedo está dispuesta en una mesa de información a la entrada de la Politécnica de la Milanera, forma parte del SUAS de la UBU que busca que «ante unos exámenes muy definitorios para los estudiantes, se encuentran con un estrés y una ansiedad que, a veces, es algo inmanejable y les ofrecemos la posibilidad de venir aquí, intentar calmarse con técnicas muy focales y breves que les ayuden a recomponerse para volver a los exámenes», explica.

Los consejos para afrontar la PAU con todos los sentidos alerta pasan por respiraciones, autoevaluaciones positivas para recuperar la motivación necesaria para rendir... Y los consejos para afrontar estas tres jornadas «descansar bien, comer bien, nada de estar estudiando hasta las 5 de la mañana y luego ir al examen pero, sobre todo, confiar en que el trabajo esta hecho, han pasado bachiller y han demostrado ya que tienen la capacidad para superarlo», aconseja Quevedo.

Además de sus palabras y de un espacio de escucha, el servicio cuenta con unas gafas virtuales para crear estímulos positivos y relajantes en los estudiantes más nerviosos. En las gafas inmersivas pueden abandonar el aula y encontrarse en medio de un bosque, una playa o el escenario elegido por el estudiante donde podrán escuchar sonidos relajantes, que les guíe en la respiración diafragmática para recuperar el aliento y la tranquilidad que le ayude a afrontar las pruebas que, a partir del 12 de junio en el que se den a conocer las notas, definirán sus próximos años académicos.