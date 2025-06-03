Este es el nuevo evento con ritmos latinos que oferta el Ayuntamiento de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Nuevo evento para los amantes de los ritmos latinos en Burgos. Este viernes, 6 de junio, a partir de las 19.00 horas, en el parque de San Agustín, las tardes de baile que organiza el área de Festejos del Ayuntamiento de Burgos dan un giro en cuanto a estilo musical y en lo que se refiere a la ubicación. En colaboración con las academias de baile de adultos de la ciudad se ha puesto en marcha este proyecto «teniendo en cuenta la buena acogida que tienen las tardes de baile entre la ciudadanía», como explicaba la concejala, Carolina Álvarez.

DJ Dary, Darío Mancha, será el encargado de pinchar con el objetivo fundamental de «sacar el baile a la calle y animar a la gente a moverse y a sociabilizar». Como cómplices en esta iniciativa tendrá a los integrantes de las más de diez escuelas de baile que existen en la ciudad. La música salsa, merengue, bachata, rumba y cumbia será la que resuene hasta las 21.00 horas.

La responsable de Festejos recordaba los beneficios del baile «por ser un ejercicio cardiovascular, que reduce el estrés, aumenta la energía y mejora el estado de ánimo». Unas cuantas razones por la que invitaba a los burgaleses de todas las edades a participar en esta propuesta, a la que de inicio acudirán alrededor de 200 alumnos de las academias que mostrarán sus habilidades y crearán el rol de líder al que seguir en las piezas musicales.

Cartel del evento de los bailes tropicales.

«Ellos van mostrando el paso y la gente, el público que estemos allí podremos o no seguir estos pasos. Se trata de que podamos aprender estos estilos para poderlos bailar tanto por separado como en pareja, en coreografías o en grupos», explicaba Álvarez, que indicaba que, en función de cómo resulte la experiencia, en Festejos están abiertos a repetir y a explorar otros ritmos musicales.

Cada asistente podrá bailar como quiera, pero se ofrece la posibilidad de aprender con los alumnos algún paso para defenderse en estos ritmos tropicales. Carlota de Luis, profesora de 'Burgos, baila conmigo', una academia que imparte en varios lugares de la capital, resaltaba la capacidad de sociabilizar que genera este tipo de bailes en los que conviven personas de entre 17 y 60 años de edad. «No hace falta que se sepa bailar, queremos que sea algo social y urbano», explicaban las representantes de las academias.

Por su parte, Israel Salcedo, uno de los más de 500 alumnos, destacaba que es un evento muy sano con el que conocer a gente. Así, destacaba que ha participado en convocatorias internacionales de este estilo como en Estocolmo y resaltaba que es una experiencia para disfrutar porque aunque no compartas idioma, te acabas entendiendo a través del baile.