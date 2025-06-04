Las carreras técnicas arrasan. Buscan ingenieros hasta en la Armada

La XXIII Feria de Empleo de la Universidad de Burgos reúne a 94 empresas con más de un millar de puestos de trabajo donde el perfil más buscado es el relacionado con las carreras STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). Es el caso de la empresa de Miranda de Ebro Metecno España que espera marcharse del Fórum Evolución con dos puestos cubiertos. «Estamos buscando algún perfil de ingeniero de procesos y mantenimiento para la línea de producción que tenemos de paneles aislantes, los ingenieros, si hay muchos, están contratados porque no encontramos perfiles de este tipo», explica la encargada de personal de Metecno España, Rosa Díez.

El mismo perfil técnico es el que busca la Armada, presente con un stand muy concurrido en la cita del empleo de la UBU. «Estudios de master, grados de ingeniería es difícil de encontrar porque la competencia es muy fuerte, hay un mercado amplio y la oferta de gente con esos estudio es muy baja», explica el teniente de navío, José Antonio Tortola. Este destacamento se mueve en ferias de empleo para mostrar la cultura de la Defensa, un ámbito donde se necesitan todos los perfiles de trabajo que hay en la sociedad civil. «Tenemos la imagen del soldado de infantería con casco, chaleco y fusil pero ser militar es más porque tenemos personal de ciberseguridad, asesores jurídicos, ingenieros, gente de gestión económico administrativa. Hay una variedad de perfiles enormes que hacen un trabajo necesario», sostiene.

Tras la pista de los perfiles STEM «Se buscan todo tipo de perfiles pero quizás en el ámbito de las vocaciones STEM, relacionadas con las tecnologías, las ingenierías, la informática y los datos son los que sean ahora mismo una salida con más aceptación y con salarios importantes», remarcó el rector de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García. En esta línea el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente, apuntó que «estas formaciones técnicas son las que terminan ocupando puestos importantes en las organizaciones con lo que hay que tener un poco de paciencia y, una vez que sales de la Universidad y adaptarte a la vida real puedes iniciar una carrera con un progreso importante dentro de estas compañías u otras que puedan generarle experiencia».

En busca de una oportunidad En la cita un total de 90 empresas en busca de diferentes perfiles donde también administrativos eran bien recibidos. Del otro lado los que buscan empleo. Por ejemplo, Alejandra Bazán que lleva un año y medio en España. Es peruana y está buscando trabajo. «He estado haciendo un máster especializado en comunicación, publicidad y marketing y estaría chévere encontrar algo vinculado a este sector», señaló. Junto a su compañera guarda una gran cantidad de curriculums con los que llamar la atención de los reclutadores.

Unidos para retener talento El rector de la UBU y el presidente de FAE quisieron resaltar la unión del ecosistema educativo y empresarial para empujar un sector económico burgalés caracterizado por su perfil industrial competitivo. García resaltó el «papel cada vez más relevante que juega la UBU como universidad de cuarta generación centrada en el desarrollo socieconómico que busca crear riqueza pero para ello hacen falta empresarios y empresas que crean empleo y trabajadores cualificados».

Otros sectores El evento que cuenta con la colaboración de Banco Santander y el Ayuntamiento de Burgos contaba con numerosas empresas de corte tecnológico e industrial pero también compañías en búsqueda de perfiles que se puedan acomodar a los sectores agroalimentario, sanitario y de cuidados. Entre los ámbitos que se vieron azotados por la crisis inmobiliaria y de la construcción, dejando un hueco que esta dificultando el relevo generacional, vuelven a resurgir con fuerza en los últimos años, destacaban algunas constructoras en busca de graduados.

Construcción al alza Es el ejemplo de Collosa, empresa con sede en Valladolid, que busca en Burgos más bien perfiles técnicos. «Lo que queremos encontrar sobre todo son perfiles de ingeniería que aquí en Burgos hay bastantes, y son los perfiles que mas nos cuesta encontrar para los diferentes tipos de obra», señala desde el departamento de Recursos Humanos de Collosa, Vanessa González. También buscan administrativos, administrativos de obra que «permitirá reforzar personal en cuanto se requiera por parte de los proyectos que desarrolle la empresa».

Nuevos modelos de trabajo en red Otro ámbito también presente el inmobiliario. Entre ellas nuevos sistemas de negocio donde la presencialidad se sustituye por el trabajo en red. Es el caso de Iad una red de asesores inmobiliarios que dispone de una red a nivel nacional y que ofrece productos inmobiliarios en venta y alquiler por todo el país con un acompañamiento personalizado. En Burgos hay tres asesores coordinados por Álvaro Beltrán de Heredia. «Buscamos gente que quiera acceder al mercado inmobiliario pero de manera independiente en el que ellos gestionan su propio horario y honorarios», explica. Ganas, dotes comerciales y se ofrece formación gratuita. En este caso la polivalencia es total «puedes trabajar en Burgos con inmuebles de Burgos pero si cambias de lugar de residencia allí puedes trabajar también, o tener un cliente que vende un inmueble en otro punto de España puedes tener recomendación con otro agente radicado en la zona... Es un trabajo en red, colaborativo y enfocado al futuro ya que la vivienda ya se busca especialmente en internet», señala.