Burgos revisa y limpia sus 825 kilómetros de red de saneamiento para evitar inundaciones

Los trabajadores de Acciona con equipos dotados de cámara inspeccionan uno de los 27.000 pozos que existen en la ciudad de Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Aguas de Burgos ha presentado las tareas de revisión y limpieza de la red de saneamiento de la ciudad con el nuevo contrato con la empresa Acciona, que se ha entrado en vigor este pasado dos de junio y se prolongará por cuatro años y uno más de prórroga. Con el trabajo que comienza ahora se revisará gran parte de los 825 kilómetros de red de tuberías, una tarea que es fundamental, para evitar inundaciones en calles y calzadas ante episodios de lluvias fuertes, que últimamente están siendo abundantes.

El presidente de la Sociedad Municipal, el concejal Juan Manuel Manso, y el gerente Antonio García Pastrana, presentaron las novedades que recoge el nuevo contrato al incluir mejores prestaciones que el que había anteriormente y que contempla la digitalización de la red. De hecho, se pasa de un coste de 400.000 euros a 2 millones de euros al año.

Una parte de la inversión se sufraga con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del proyecto Digitaguabur, con el que se consiguieron 8 millones de euros en el año 2023 para distintas inversiones.

En cuanto a la plantilla, se incorporan 22 trabajadores, de los cuales 14 han sido subrogados porque prestaban las tareas con una anterior compañía.

Las tareas consistirán en la revisión de la red visitable y la no visitable, la de menores dimensiones, con equipos humanos y también tecnología que incorpora cámaras para sacar las imágenes y conocer en qué estado se encuentra cada rincón de las tuberías de saneamiento. A través de los resultados que se obtengan, se podrán programar las inversiones de mejora en aquellos puntos que lo demanden.

Manso explicaba que la red se encuentra en buenas condiciones, en general, y destacaba que en Burgos no se han visto "grandes inundaciones" como consecuencia de tormentas de envergadura o de lluvias continuadas. Así, recordaba las impresionantes imágenes de inundaciones en varias calles de Valladolid hace escasos días, que se han hecho virales.

Acciona incorpora para poner en marcha todas estas actividades, además de una plantilla de 22 personas, 17 vehículos, desde automóviles para moverse por la ciudad, hasta camiones de limpieza con equipos de agua a presión y furgonetas con los sistemas de inspección dotados con cámaras. La empresa ha apostado por vehículos a gas y eléctricos para los desplazamientos por el término municipal.

La adjudicataria, que ya gestiona la Estación Depuradora de Aguas (EDAR Burgos), fue una de las cinco que acudió al concurso público que se lanzó desde la sociedad pública municipal. Lo hizo con una propuesta económica de 2 millones de euros anuales (IVA incluido), lo que supone una rebaja en el precio base de licitación del 8,99%, que se situaba en 8,8 millones de euros en cuatro años.