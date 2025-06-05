Dos detenidos tras otra pelea con arma blanca en una zona de ocio de Burgos este fin de semana

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a dos hombres, de 31 y 32 años, tras una pelea ocurrida en la madrugada del domingo en las inmediaciones de la zona de ocio de las Bernardas, en la que presuntamente se utilizó un arma blanca.

Los hechos se produjeron sobre las 06:15 horas, cuando efectivos de la Unidad de Respuesta Rápida que patrullaban por la zona observaron a un hombre con el rostro ensangrentado intentando acceder a un contenedor de vidrio. Varios testigos alertaron entonces a los agentes de que momentos antes se había producido una pelea entre dos personas, una de las cuales habría utilizado un objeto punzante para agredir a la otra.

Según relataron los testigos y confirmó posteriormente la víctima, el conflicto se originó en el interior de un establecimiento hostelero de la zona. Al parecer, un amigo de la víctima recriminó la actitud del ahora detenido, lo que desembocó en una agresión con un objeto punzante, ante lo que la víctima respondió con varios golpes en defensa propia.

Los agentes solicitaron asistencia médica para ambos implicados y recuperaron en el lugar un sacacorchos, presuntamente utilizado en la agresión. El hombre de 32 años fue arrestado como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca, mientras que el otro implicado, de 31 años, también fue detenido acusado de un presunto delito de agresión.

Fuentes sanitarias confirmaron que el presunto agresor con el arma blanca presentaba una fractura facial, mientras que el otro implicado también requirió atención médica por las heridas sufridas en el enfrentamiento.