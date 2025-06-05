De Burgos al mundo: Antolin se alía con Schneider para liderar la descarbonización en su sector

Paneles en una de las fábricas de Antolin en Burgos. La compañía ya emplea un 23% de electricidad de origen renovable.ecb

La transición ecológica en la industria del automóvil avanza con paso firme y Antolin ha decidido acelerar su papel en esa transformación. La compañía burgalesa anuncia un ambicioso proyecto integral de descarbonización, desarrollado junto a Schneider Electric, con el que espera lograr una reducción del 60% de sus emisiones directas y del 35% en las vinculadas a su cadena de valor para el año 2034.

La iniciativa refuerza la estrategia de sostenibilidad de Antolin, que se alinea con los objetivos climáticos de sus principales clientes, los grandes fabricantes de automóviles, y responde también a las crecientes exigencias regulatorias y del mercado. La colaboración con Schneider Electric, líder mundial en gestión de la energía y automatización, permite a la multinacional burgalesa acceder a soluciones tecnológicas avanzadas y metodologías de medición validadas a nivel internacional.

El plan pivota sobre tres ejes clave: eficiencia energética, energías renovables y trabajo directo con proveedores. Según la hoja de ruta diseñada por ambas compañías, se han identificado medidas específicas en cada área con un enfoque transversal, que abarca desde las plantas productivas hasta los procesos de adquisición energética y la implicación de la cadena de suministro. En el ámbito de la eficiencia, destaca la iniciativa Smart Energy, que aplica herramientas de digitalización e inteligencia artificial para optimizar consumos energéticos en los centros de producción. En cuanto al uso de energías limpias, Antolin ya emplea un 23% de electricidad de origen renovable, una cifra que prevé elevar mediante acuerdos de compra de energía a largo plazo y el uso de certificados de energía verde. Schneider Electric asesora en la selección de las mejores opciones de mercado, especialmente para su implementación en Europa, donde Antolin concentra parte de su actividad industrial.

El tercer eje del plan, quizá el más complejo, se centra en la cadena de suministro. Antolin trabaja junto a Schneider en la identificación y priorización de proveedores clave, a quienes se les aplican encuestas y evaluaciones para conocer su nivel de madurez en sostenibilidad. El objetivo es promover una descarbonización colaborativa, en línea con las mejores prácticas del sector.

movimiento estratégico

Los objetivos de reducción fijados por Antolin se alinean con los criterios de la Science Based Targets initiative, organización internacional que certifica que los planes empresariales están en línea con la ciencia climática. La validación oficial de estos objetivos se encuentra en proceso.

La CEO de Antolin, Cristina Blanco, subraya que «el trabajo en sostenibilidad responde, no solo a un imperativo ético, sino que también nos posiciona como un referente en la industria automotriz». En su opinión, colaborar con Schneider permite a la empresa avanzar hacia un modelo en el que «la innovación y la responsabilidad ambiental pueden coexistir de manera efectiva». Por su parte, el vicepresidente de Automatización Industrial para España y Portugal de Schneider, Javier Figueras, coincide en que la alianza refleja una visión compartida ya que «la descarbonización es imprescindible para contribuir a un mundo más sostenible».

Con más de 120 plantas en 23 países y una facturación superior a los 4.190 millones de euros en 2024, Antolin es una de las mayores compañías industriales con sede en Castilla y León. Su evolución en sostenibilidad no solo responde a la presión de los grandes OEMs (fabricantes de vehículos), sino también a la necesidad de preservar su competitividad a largo plazo en un entorno donde la reducción de emisiones se convierte en un valor diferenciador.