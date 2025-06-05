Reporteros de premio en dos pueblos de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Secciones como deportes o reportajes. Anécdotas o historias del pueblo. Los alumnos del colegio público Gloria Fuertes de Villalbilla de Burgos se tomaron muy en serio su labor de reporteros. Han descubierto que las buenas historias hay que buscarlas. «Había cosas que son muy famosas que era fácil encontrar información para escribir pero otras menos conocidas era más difícil, no había casi nada», cuenta Eva Martín. Junto con Pablo Herrero, encargado de Deportes y que realizó un reportaje sobre el Vía Crucis de Villabilla y se ha enamorado del periodismo, y Lucas Barrio han formado parte del equipo de redacción de ‘Villalbilla World’.

Una propuesta editorial que se ha alzado con el premio en la categoría de Educación Primaria del ‘Periódico del Cole’, el concurso para favorecer el pensamiento crítico que organiza la Asociación de Periodistas de Burgos, la Fundación Cajaviva Caja Rural y la Asociación de Libreros de Burgos. «Han interpretado muy bien lo que es hacer un periódico y nos ha sorprendido la calidad del grupo de Villalbilla porque abordaban temas cercanos y de interés para sus vecinos, lo que perfectamente puede ser la gaceta de su pueblo», señalaba la presidenta de la Asociación de Periodistas, Rosalía Santaolalla.

En la categoría de Secundaria los ganadores han sido los editores de ‘La Voz de las Merindades’ un grupo de alumnas del Instituto de Villarcayo que «ha plasmado un poco los temas según sus propias afinidades aprovechando historias del medio rural, la proximidad con el País Vasco les llevó a escribir en Euskera y, se animaron con el Gallego», señala el coordinador de la iniciativa y profesor José Luis Cobrero presente en la entrega de premios. «Nos pareció muy original la idea de plasmar esa diversidad de la localidad en el propio periódico», remarcó Santaolalla.

Este año, la organización volvió a insistir en añadir al trabajo de redacción y elaboración de un periódico el conocimiento de qué son las ‘fake news’ y cómo identificar las fuentes reales de aquellas que tienen otras intenciones muy alejadas de ofrecer información. «Desde la Fundación estamos encantados de colaborar con la Asociación de Periodistas de Burgos con el objetivo de conseguir que los jóvenes se preocupen de informarse de fuentes fiables, que se respete el trabajo de los periodistas y eso siempre se tiene que educar desde la base, desde las escuelas», señaló el director gerente de Fundación Caja Rural, Germán Martínez.

Con esta iniciativa se busca cubrir esa laguna de obtención de fuentes de información. «Percibíamos que en el currículo a parte de aprender lengua, literatura faltaba conocer cómo se informa, cómo se debe desarrollar una noticia, cómo interpretarla y la mejor forma de comprenderlo es haciéndolo intentado que las noticias falsas y la desinformación queden desenmascaradas en el proceso», añade Santaolalla.

Por ello los profesores los ven como una herramienta muy dinámica de trabajo. «Yo no trabajo con libros y me pareció una idea maravillosa de trabajar la expresión escrita, leímos mucho, vimos los géneros y ha sido muy positivo el trabajo», señala la tutora de sexto de Primaria del colegio Gloria Fuertes de Villalbilla, María Alejandra Pérez. Sobre la desinformación, las ‘fake news’ y la buena costumbre de cuestionar todo lo que sale por el móvil o las redes sociales no hubo que hacer mucho esfuerzo. «Tenían ejemplos muy recientes, como el suceso trágico de la DANA y todas las noticias que había a su alrededor», destaca. Para el profesor de IES de Villarcayo, José Luis Cobrero, esta herramienta es «muy interesante, ellas estaban muy receptivas y participativas y nos encajó muy bien con situaciones de aprendizaje y para abordar temas como inteligencia artificial o ‘fake news’ y, ademas les ayuda a investigar».