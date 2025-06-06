El PP anuncia penalidades por el retraso en las obras en el edificio de Policía Local

Estado de las obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio sede de Policía Local y Bomberos de Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno ha iniciado el procedimiento administrativo de imposición de penalidades para la mercantil Hermanos Rubio-Grupo Herce ante por el retraso en las obras de remodelación integral del edificio de Policía Local y Bomberos que acumula en estos momentos tres meses.

Según las explicaciones ofrecidas por la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, existe preocupación por la evolución de los trabajos, puesto que existe un presupuesto importante vinculado a fondos europeos, 3,3 millones de los más de 7,3 que va a costar la obra.

Estado de las obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio sede de Policía Local y Bomberos de Burgos.TOMÁS ALONSO

De esta manera, se solicita a la empresa que explique los motivos del retraso y que presente un plan de trabajo con el que las actuaciones se puedan poner al día. Desde el equipo de Gobierno "esperan" que los fondos europeos no corran riesgo, ya que opinan que se está a tiempo de subsanar la situación si se imprime mayor ritmo a las obras.

Por los datos aportados por Ballesteros, la demora que se registra en estos momentos tienen que ver con cuestiones relacionadas con la entrega de los materiales necesarios y de personal trabajando en el edificio.

Estado de las obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio sede de Policía Local y Bomberos de Burgos.TOMÁS ALONSO

Más en concreto, fuentes municipales indican que en estos momentos está trabajando en la obra un equipo y desde la Gerencia de Urbanismo se ha solicitado que se sumen uno o dos equipos humanos más, con este refuerzo en la plantilla, se confía en que se llegaría a tiempo a los plazos marcados por Europa.

Este proyecto recabó algo más de 3 millones de euros de los fondos Next Generation dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (PIREP). La finalización de las obras está prevista para el 31 de marzo de 2026, si bien la cuenta justificativa de que se ha ejecutado la inversión tiene de plazo hasta el 30 de junio de 2026.

En estos momentos, los trabajos están centrados en la envolvente de la fachada y también en la puerta de acceso a Policía Local, por lo que se ha habilitado un acceso provisional para los ciudadanos que necesitan acudir a estas dependencias unos metros más adelante.

Estado de las obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio sede de Policía Local y Bomberos de Burgos.TOMÁS ALONSO

El grado de ejecución asciende en estos momentos al 20%, dado que no hay que olvidar que se trata de una actuación de relevancia que afecta a un inmueble municipal que ocupa 20.000 metros cuadrados (2 hectáreas de construcción).

Las obras comenzaron el pasado agosto de 2024 y los servicios técnicos de Urbanismo llegaron en septiembre a un acuerdo con la dirección de obra y la empresa contratista para reducir en dos meses el plazo de ejecución de la intervención. El objetivo era pasar de 17 a 15 meses para poder justificar con más garantías los fondos europeos asignados y de ahí la fecha comentada del 31 de marzo.

La obra se estructuró en dos fases de 17 meses cada una de ellas y para 2024, se contempló ejecutar una partida de 1.183.000 euros. Este proyecto es uno de los más cuantiosos incluidos en el listado de las inversiones del presupuesto de 2025 con 3.117.755 euros.