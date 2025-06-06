La sala inmersiva del Castillo de Burgos sale a concurso por 225.000 euros

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno acaba de aprobar los pliegos para dotar de contenido a la sala inmersiva del Castillo de Burgos con un presupuesto de 225.000 euros con el IVA incluido.

El pabellón donde se ubicará este recurso turístico es una de las áreas que ya están ultimadas dentro de las obras que se están realizando para poner en valor la fortaleza burgalesa, ubicada en el cerro de San Miguel de la capital burgalesa.

El contenido de la sala virtual deberá estar entregado antes de que acabe este año 2025, ya que este es uno de los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

Así están las obras de remodelación del Castillo de Burgos.TOMáS ALONSO

Además, en la reunión semanal del equipo de Gobierno, que se ha desarrollado este viernes, en lugar del jueves, que es su cita habitual, se ha aprobado un segundo pliego vinculado al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Se trata del encargo del servicio de consultoría para la creación y puesta en marcha de un Club del Producto de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco.

«El objeto del contrato es el desarrollo de un sistema de gestión de un club que reúna a productores de alimentos de calidad de la tierra», ha concretado Ballesteros, que reconoce que es un concepto «un tanto abstracto» en las explicaciones que ha dado en la rueda de prensa. En este caso, el presupuesto que se va a destinar para esta idea es de 225.000 euros con el IVA incluido y el objeto del contrato tiene que estar resuelto antes del 31 de diciembre para justificar el dinero proveniente de Europa.

Ballesteros reconoce que en ambos casos los plazos están ajustados, pero «esperamos llegar a tiempo», según sus afirmaciones.

Comida a domicilio

Por último, en la Junta de Gobierno de este viernes se han aprobado los pliegos para sacar a concurso el contrato para la gestión del servicio de comida a domicilio, que se financia entre el Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Castilla y León.

Ballesteros informó de que el importe del nuevo contrato asciende a 6.445.250 euros, sin impuestos, y el periodo por el que se busca empresa es de cuatro años, con otros dos años de prórroga. Este es uno de los servicios más importantes, por cuantía, que presta la Gerencia de Servicios Sociales y durante 2024 llegó a tener 948 usuarios.