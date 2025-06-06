El Puerto Seco rozará las 150.000 toneladas de mercancía anuales con el tren multicliente a Valencia

El gerente del Centro de Transportes de Burgos, Juan Carlos Martín, junto a la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, y el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino.TOMÁS ALONSO

El Puerto Seco podría aproximarse de nuevo a las 150.000 toneladas anuales de mercancía tras la incorporación del tren multicliente rumbo a Valencia. Esa es, al menos, la esperanza del gerente del Centro de Transportes de Burgos (Cetabsa), Juan Carlos Martín, tras constatar la notable reactivación de los "flujos logísticos" desde comienzos de año, tras una temporada a la baja.

En concreto, cifra en 40.000 toneladas la carga movida en los primeros meses de 2025, que espera elevar de forma significativa próximamente con la citada conexión, hasta rozar el dato anual medio con el que cerraban los ejercicios en tiempos de bonanza.

"El año pasado nos quedamos muy lejos de esa cifra, pero creemos que este año vamos a estar cerquita de alcanzarla", aseveraba Martín, para detallar que en la actualidad operan entre dos y tres trenes semanales, además de los que surten a las instalaciones de Kronospan, con la que Cetabsa colabora hasta que, culminado el acceso directo y obtenidas las licencias oportunas, pueda operar directamente desde la fábrica a través del ramal ferroviario construido con tal fin.

El Ayuntamiento de Burgos está empeñado en que las estimaciones de crecimiento del gerente se hagan realidad. De ahí la inclusión en la modificación presupuestaria aprobada en mayo de manera provisional de una partida de 600.000 euros destinada a sufragar la puesta en marcha del mencionado tren multicliente a Valencia, fórmula que permite transportar la carga de diferentes firmas de manera conjunta en el mismo viaje, lo que implica ventajas económicas para los usuarios. La intención municipal es colaborar en el momento inicial para que, "efectivamente, conforme lo conozcan las empresas, se apunten a la iniciativa y el Ayuntamiento pueda salirse", explicaba la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala.

Tanto la primera edil como el responsable del Centro de Transporte hicieron estas declaraciones en presencia del consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, minutos antes de la inauguración de la jornada sobre el Potencial Logístico de Burgos celebrada precisamente en la sede de Cetabsa.

En este contexto, Ayala hizo alusión a la comercialización de esa zona de ampliación de Cetabsa en la que se trabaja en la actualidad. Recordaba al hilo que el consejo de administración de la entidad, del que forma parte el Ayuntamiento, ya determinó hace meses una doble vía de actuación: «Una de las formas será la tradicional, es decir, captar mediante el boca-oreja y a esta se sumará la labor de una empresa que nos va a ayudar en este ámbito».

Indicaba que el equipo de Gobierno también estudia mejorar el acceso al Centro de Transporte, aunque la solución no será inmediata. «Es un proyecto que hay que abordar, porque es verdad que la entrada es complicada, sobre todo para camiones. Es un tema que tenemos en agenda y que en un momento determinado queremos abordar», avanzó, para agradecer la presencia de Sanz Merino y su disposición.

Capacidad para "seguir creciendo" y ser referente

Por su parte, el consejero de Movilidad destacó el papel clave de Burgos en el camino hacia el ambicioso objetivo de la Junta de «hacer de Castilla y León una referencia logística de carácter nacional e internacional». Los pasos a dar para alcanzarlo, añadió, se concretan en «un marco de trabajo que pretendemos lanzar hasta el año 2030». Incidía así en la capacidad tanto regional como de la provincia en particular de «seguir creciendo», para lo que, asumía, es preciso «relanzar entre todos» el Puerto Seco.

En este sentido, tras citar la inversión local y regional de 3,3 millones que sufragaba la ampliación del Centro de Transportes y los 7 millones que hacían posible la actuación ejemplar de colaboración público-privada para conectar la terminal ferroviaria de Villafría con Kronospan, Sanz Merino instaba al Gobierno central a sumar esfuerzos para brindar el impulso necesario al sector en la comunidad y especialmente en Burgos, zona con la mayor extensión de suelo logístico (casi 400.000 metros cuadrados). «Si contamos con su ayuda podremos ofrecer a las empresas una competitividad lastrada ahora por los elevados costes», afirmaba.

El consejero consideró determinante la modernización de las infraestructuras para maximizar el potencial y ofrecer a las empresas las mejores condiciones y reclamó al Ejecutivo que acelere la definición y ejecución del Plan Director del Corredor Atlántico para Castilla y León: «No pedimos más que otras comunidades, pero tampoco aceptamos menos», apostillaba.

Por una reapertura del Directo "de mínimos"

El consejero de Movilidad aprovechaba la visita a Burgos para reivindicar la apertura del Tren Directo. «No pretendemos tampoco una reapertura de máximos, que evidentemente llevaría a cifras de inversión que en este momento puede que no estén al alcance del Ministerio de Transportes, pero hay vías intermedias», señalaba. Aportaba al respecto el dato que maneja la Junta de Castilla y León respecto al coste de una puesta en marcha de mínimos que ante todo garantice el servicio de mercancías y, en consecuencia, «la vertebración del transporte ferroviario». «Nuestras estimaciones rondan los 400 millones de euros para toda la operación. No sé si son las acertadas o habría que reformularlas desde el punto de vista técnico», reconocía, pero distan de los 1.400 millones planteados en ocasiones anteriores por el responsable del ramo en el Gobierno, Óscar Puente.

A la espera de que culmine el nuevo estudio de viabilidad en ciernes (que debería estar culminado a mediados de este año), Sanz Merino rogó que «no nos planteen una cifra de máximos que haga inviable el planteamiento que en este momento está en redacción». Según el representante de la Junta, el reto es más bien el contrario y pasa por «rebajar» esas expectativas en pos de la ansiada reapertura que, además, permita que la capital burgalesa sea un nodo logístico reconocido dentro del Corredor Atlántico.