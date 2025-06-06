Cool Talent reúne en Burgos a emprendedores, inversores y empresas en torno a la innovación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad Isabel I ha acogido la cuarta edición de Cool Talent, un foro de intercambio de ideas que reunió a emprendedores, inversores y representantes del sector empresarial en torno a debates, charlas y experiencias sobre innovación, emprendimiento y talento joven. La jornada combinó ponencias, mesas redondas, talleres y una competición de pitch, con el objetivo de conectar proyectos emergentes con agentes del ecosistema emprendedor.

El encuentro, organizado por la propia universidad con el apoyo del Ayuntamiento de Burgos, CEEI Burgos y otras entidades, sirvió para abordar distintos enfoques sobre cómo emprender desde una perspectiva práctica y alineada con las transformaciones sociales y tecnológicas actuales.

La jornada arrancó con una intervención de Pau Doménech, exdirector general de ADISSEO España, que ofreció una visión del liderazgo basada en la gestión de personas. Bajo el título “Liderazgo Kumano”, propuso una reflexión sobre la necesidad de influir y emocionar antes que centrarse únicamente en resultados: “El éxito pasa por influir, emocionar y respetar a las personas por encima de los resultados”, defendió durante su exposición.

Entre los casos prácticos presentados destacó el de Miguel Bezares, fundador de Melt Cakes, una pequeña empresa especializada en tartas de queso que ha logrado en menos de un año abrir locales en varias ciudades y generar un importante seguimiento en redes sociales. También participaron representantes de CaixaBank DayOne y del proyecto QUEVANA, dedicado a la elaboración de quesos veganos desde el entorno rural segoviano, como ejemplo de empresas con impacto social.

Los paneles de expertos reunieron a profesionales de sectores diversos. En el primero, titulado “Líderes en acción”, se analizó el papel de los recursos humanos dentro de la estrategia empresarial. Participaron representantes de empresas como KIA, Idealista, NeuronUP o L’Oréal, que coincidieron en destacar la importancia de mantener una visión integradora, donde las personas sean el eje de la experiencia de cliente. Se habló de tecnología, pero también de constancia, feedback y mejora continua como valores clave para el desarrollo de cualquier proyecto.

En el segundo panel, dedicado a la innovación desde distintos sectores, se abordaron cuestiones vinculadas al transporte, los medios de comunicación públicos, la gastronomía o la acción social. Intervinieron expertos de RTVE, Renfe, Cruz Roja, Basque Culinary Center y Kreatum, que coincidieron en que el conocimiento debe transformarse en soluciones útiles y que la innovación requiere visión, esfuerzo colectivo y compromiso con el entorno.

La jornada incluyó también talleres prácticos sobre emprendimiento. En uno de ellos, Sergio Carpio (BK ETL Global) explicó cómo articular pactos de socios y resolver conflictos en proyectos empresariales. Efrén Miranda, del Club del Emprendimiento, planteó su experiencia bajo el título “Vivir sin jefes”, con una visión del emprendimiento como vía para desarrollar una carrera independiente.

Durante el evento también se presentó el proyecto europeo I4U, impulsado por CEEI Burgos y la Universidad Isabel I, enfocado en la formación digital para la industria 4.0 y el fomento de redes entre pymes y centros educativos de varios países europeos. La plataforma fue explicada por Juan Carlos Martínez (CEEI Burgos) y Jo Sakariassen, coordinador internacional del proyecto.

Uno de los momentos más destacados fue la competición de pitch, en la que varios emprendedores presentaron sus ideas ante un jurado. El primer premio fue para Demmia, una plataforma de formación médica que ya ha formado a más de 45.000 personas con apoyo de distintas sociedades científicas. El segundo puesto fue para Duara. Innovation Agency, del País Vasco, y el tercero para Snipe, de Cataluña.

Cool Talent cerró así una edición marcada por el enfoque práctico, el contacto entre perfiles diversos y la presentación de iniciativas que buscan tener impacto real en sus sectores.