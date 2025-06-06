El espíritu emprendedor toma la calle: así se vivió la Feria Planea en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Más de 900 estudiantes de distintos puntos de la provincia de Burgos se dieron cita este viernes en una nueva edición de la Feria Planea Emprendedores, convertida en todo un escaparate del talento joven y la creatividad escolar. En total, fueron 107 cooperativas escolares de 31 centros educativos las que participaron en esta cita, impulsada por la Fundación Caja de Burgos.

Cada grupo ocupó su espacio dispuestos a presentar al público su proyecto, mostrar sus productos, desde velas artesanas a pequeños objetos decorativos, y poner en práctica todo lo aprendido durante meses de trabajo como culminación visible de un proceso educativo que lleva desarrollándose todo el curso.

Padres, docentes, curiosos o paseante, a medida que avanzaba la tarde, el paseo se llenó de vida y a las 19:30 horas, la música en directo del grupo Seducción puso ritmo al evento. Algunos puestos aprovechaban la pausa para tomar aire; otros seguían vendiendo sin descanso.

Entre los más buscados, los productos sostenibles o personalizados, en muchos casos fruto de una idea colectiva que había nacido en el aula y cobrado forma entre debates, tareas repartidas y semanas de ensayo-error.

La feria es solo la parte más visible del programa Planea Emprendedores que es ya un clásico en la formación escolar y en el que este año han participado 1.610 alumnos y alumnas de 47 centros.

Divididos en dos itinerarios, Planea Cooperativas y Planea Plan de Empresa, los estudiantes han simulado desde dentro cómo se crea, organiza y gestiona una empresa. Un aprendizaje práctico que ha incluido desde el diseño de marca hasta el análisis de costes, pasando por talleres de inversión, charlas con profesionales o encuentros con emprendedores reales.