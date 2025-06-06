Así fue como San Agustín se llenó de gente y ritmos latinos con las Tardes de Baile

El parque de San Agustín de Burgos acogió ayer una nueva edición de las Tardes de Baile con las novedad de que estuvo dedicada a los ritmos latinos como salsa, bachata, merengue, rumba o cumbia.
En colaboración con más de diez academias de baile de la ciudad, el evento reunió a cerca de 200 alumnos, que marcaron los pasos a seguir al público asistente.
El DJ burgalés Dary (Darío Mancha) fue el encargado de poner música a esta cita abierta a todos los públicos, con el objetivo de sacar el baile a la calle, con un carácter inclusivo y social de la actividad, que reunió a participantes de entre 17 y 60 años. La buena acogida podría dar pie a repetir la experiencia e incluir nuevos estilos musicales.
Las mejores imágenes de la tarde de ritmos latinos en el parque de San Agustín
