Así fue como San Agustín se llenó de gente y ritmos latinos con las Tardes de Baile

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El parque de San Agustín de Burgos acogió ayer una nueva edición de las Tardes de Baile con las novedad de que estuvo dedicada a los ritmos latinos como salsa, bachata, merengue, rumba o cumbia.

En colaboración con más de diez academias de baile de la ciudad, el evento reunió a cerca de 200 alumnos, que marcaron los pasos a seguir al público asistente.

El DJ burgalés Dary (Darío Mancha) fue el encargado de poner música a esta cita abierta a todos los públicos, con el objetivo de sacar el baile a la calle, con un carácter inclusivo y social de la actividad, que reunió a participantes de entre 17 y 60 años. La buena acogida podría dar pie a repetir la experiencia e incluir nuevos estilos musicales.