El Correo de Burgos

Así fue como San Agustín se llenó de gente y ritmos latinos con las Tardes de Baile

El público se sumó a los más de 200 bailarines de escuela y la música de DJ Dary

Oscar Corcuera

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

El parque de San Agustín de Burgos acogió ayer una nueva edición de las Tardes de Baile con las novedad de que estuvo dedicada a los ritmos latinos como salsa, bachata, merengue, rumba o cumbia.  

En colaboración con más de diez academias de baile de la ciudad, el evento reunió a cerca de 200 alumnos, que marcaron los pasos a seguir al público asistente. 

El DJ burgalés Dary (Darío Mancha) fue el encargado de poner música a esta cita abierta a todos los públicos, con el objetivo de sacar el baile a la calle, con un carácter inclusivo y social de la actividad, que reunió a participantes de entre 17 y 60 años. La buena acogida podría dar pie a repetir la experiencia e incluir nuevos estilos musicales.

Oscar Corcuera

Las mejores imágenes de la tarde de ritmos latinos en el parque de San Agustín

