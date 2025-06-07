Herido grave un menor tras ser arrollado por un bus en Gamonal al montarse en el coche de su madre

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Un adolescente de 13 años resultó gravemente herido este sábado, en el barrio de Gamonal, tras ser atropellado por un autobús urbano. El suceso, según confirman fuentes del 112 a este periódico, tuvo lugar en torno a las 00:17 horas en el número 238 de la calle Vitoria, a escasos metros de una parada.

A raíz del atropello, la sala de operaciones del 112 trasladó inmediatamente la incidencia a Emergencias Sanitarias del Sacyl y a la Policía Local, que envió varias dotaciones para investigar lo sucedido. El autobús cubría la línea Búho nocturna, que conecta Gamonal con el casco histórico.

Según fuentes policiales, el menor se disponía a montarse en el coche de su madre por el lado de la calzada. Fue en ese momento cuando el autobús le arrolló al pasar del carril exterior al interior, causándole graves heridas y una fractura de cráneo.

Después de ser atendido in situ por el personal sanitario, el menor fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en ambulancia de soporte vital básico. En estos momentos, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Como suele ser habitual en este tipo de siniestros, la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Local se personó en el lugar de los hechos para hacerse cargo de la investigación.