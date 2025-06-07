Esta es la curva que reta a los campeones del Hiperbaric Challenge en Burgos

Es el reto de todo el trazado del Campeonato Nacional de Coches de Inercia Hiperbaric Challenge. Una pronunciada curva que los vehículos de los 12 equipos inscritos en la décimo segunda edición de la carrera tenían que superar y los 150 integrantes del desafío educativo. El giro imposible del Mirador del Castillo llevaba a uno de cada cinco vehículos contra la pared de neumáticos. «El problema que tienen es que no lo trazan bien y si esta curva la coges un poco fuerte, que es lo que están haciendo todos, al no tener mucha tracción se les va fuera y acaban chocando con el muro de ruedas», explicaba uno de los coordinadores de carrera, Eduardo García.

Este año quien mejor rendimiento saco a la curva del Mirador, la parte más difícil del itinerario entre el Castillo y la Plaza de Capitanía, ha sido el 'Terreta Racing' del IES Jaume I de Ontinyet (Valencia) se alzaron como ganadores de la edición 2025 de la competición de inercia siendo los más rápidos. En el podium estuvieron acompañados por el IES Humanejos de Parla (Madrid) en el segundo cajón y en tercera posición el IES Fene de Fene de A Coruña.

Desde hace un año los equipos de los 12 centros implicados han trabajado en el desarrollo técnico y mecánico del vehículo pero también en el ámbito empresarial y del marketing buscando patrocinadores y visibilidad de su proyecto. Aunque todos sentían el día de hoy como definitivo y la curva del Mirador como un reto. Los pilotos perseguían encontrar el punto medio entre ser el más rápido y que el coche permanezca intacto en este tramo. «La primera curva ha sido lo más difícil te encontrabas a muchos pilotos que habían chocado con los neumáticos pero luego bastante bien», explicaba Diego uno de los conductores del equipo del colegio burgalés Niño Jesús. Durante la primera parte reconoce que ha sido conservador. «La primera carrera iba un poco más lento viendo un poco como iba el trazado y por no fastidiar el coche, luego ya después he apretado un poco más y ha ido mejor», reconocía.

150 participantes En esta decimosegunda edición han participado en el campeonato de coches de coches de inercia un total de 12 equipos procedentes de A Coruña (IES de FENE), Madrid (IES Virgen de la Paloma e IES Humanes de Parla), Barcelona (IES Esteve Terradas i Illa de Cornellá de Llobregat), Valencia (IES Jaume I de Ontinyent), Vizcaya (CIFP Bidebieta), Palencia (CIFP Camino de la Miranda) y Burgos (Colegio Niño Jesús).

Ganadores hiperbaric challenge 2025 En esta décimo segunda edición el equipo del IES Jaume I de Ontinyent (Valencia) logró el primer puesto con 'Terreta Racing'. El podio lo han completado el IES Humanejos de Parla (Madrid) y el IES Fene de Fene de A Coruña. Además se han dado premios adicionales como el Premio al Emprendimiento Empresarial y la Mejor Difusión del Desafío que fueron para el único equipo burgalés formado por el Colegio Niño Jesús de Burgos.

El trabajo de un curso en una curva La curva del Mirador del Castillo es uno de los elementos más técnicos del circuito que se completa con la bajada hasta la zona de adoquines del Arco de San Esteban y llegando por la calle Corazas hasta la plaza de Capitanía. Uno de cada cinco bólidos de inercia se han estampado contra la pared de neumáticos en la primera y exigente curva.

Mucho más que un crono Además se han dado premios adicionales como el Premio al Emprendimiento Empresarial y la Mejor Difusión del Desafío que fueron para el único equipo burgalés formado por el Colegio Niño Jesús de Burgos. Además, el galardón Valores Sociales, por fomentar la solidaridad y la colaboración entre competidores, ha sido el IESVirgen de la Paloma de Madrid. El mejor diseño mecánico se ha ido a Cataluña con el reconocimiento a IESEsteve Terradas i Illa de Cornellá de Llobregat (Barcelona).



Un proyecto global El proyecto va más allá de un bólido de inercia. Es un «proyecto global con un plan de viabilidad en cuanto a cuestiones técnicas y tecnológicas, aspectos relacionados con el marketing, la gestión económica y de equipo», señalan desde la organización. De hecho, antes de la carrera deben realizar una presentación oficial ante un jurado que justifique la labor y el proyecto realizado desde el mes de octubre. «Se van dando una serie de fases intermedias durante el curso y en la presentación de proyectos y carreras impresiona el nivel de los chavales no tanto técnicamente, que también, sino como afrontan el desafío de hablar en público, presentar su proyecto y cada año hay unas mejoras importantísimas», resalta Hernando.

Un reto que va más allá de la mecánica «En nuestro centro, con 14 familias profesionales, participan prácticamente todos los departamentos, somos capaces de integrar alumnos de grado básico, medio y superior con alumnos de turno de mañana y de tarde... Es un proyecto bonito que para nosotros es como una parte de la formación del alumno», explica la jefa del departamento de Automación del IES Virgen de la Paloma de Madrid, Susana Cerrudo.

Proyecto empresarial En el aspecto más empresarial se han enfocado en el equipo del Niño Jesús. «Nosotros lo planteamos como un proyecto empresarial, buscar patrocinadores, buscar financiación... La mecánica no es como un centro de FP pero ponemos en práctica conceptos de Física, Matemáticas, pero también Informática, emprendimiento, responsabilidad en el trabajo, ganas de aprender o acostumbrarse a proyectos a largo plazo son objetivos cumplidos», explica el tutor del proyecto, Bernardo Rodríguez.

12 años Hiperbaric y Desmasa llevan 12 años organizando esta cita de los bólidos de inercia que, además de ser un reto educativo, es puntuable para el campeonato nacional.

Elegir entre rapidez o integridad del vehículo Los pilotos de los bólidos de inercia se preparan físicamente para el reto con ejercicios pero también deben adiestrar los reflejos. La duda está en si es más importante ganarle tiempo al crono o mantener el vehículo en las mejores condiciones posibles para seguir en la carrera. Todo el esfuerzo de un curso en el volante que dirigen con sus manos.

En boxes Tornillos, taladros y mucha adrenalina se daba cita ayer en los alrededores del Castillo de Burgos. Unos 150 jóvenes de 12 centros educativos de toda España afrontaban el desafío educativo Hiperbaric Challenge 2025 con sus bólidos de inercia. La meta es el final de un año de trabajo en un proyecto que es algo más que el tiempo en el que se para el crono de la carrera. «Lo que realmente nos interesa es el trabajo de todo el año de los equipos, la carrera es una fiesta final, pero el desafío lleva mucho trabajo previo», explicaba a pie de carrera el director general de Hiperbaric, Andrés Hernando.



Clases extra que forman parte del curso En el IES Virgen de la Paloma han integrado el proyecto como un elemento más del curso en el centro. Implican a todos los departamentos, en todos los grados de Formación Profesional (Grado básico, medio y superior) en los dos turnos. El proyecto ha tenido mucha visibilidad. "Nos llamó el Colegio de Ingenieros y hemos expuesto nuestros vehículos en el Jarama con los coches que fabrican distintas universidades, hemos estado en Aula Metal Madrid que nos invitaron con este proyecto que nos ha llevado a salir en Telemadrid o en Televisión Española", cuenta la tutora responsable del proyecto.

Así ha sido el Hiperbaric Challege El desafío de Hiperbaric Challenge busca despertar vocaciones tecnológicas y científicas entre los estudiantes a partir de 13 años con el diseño y construcción de su propio coche de inercia. El desafío se dirige a jóvenes de 3º a 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior de toda España.

Representación burgalesa Entre los técnicos en boxes del Niño Jesús estaban David y John David. Cursan 4º de ESO «es complicado arreglar el coche en carrera, se rompían piezas, otras nos faltaban... pero bueno salvamos». Cada día se han quedado una hora más de clase. En total medio centenar de chavales de diferentes cursos. «Está interesante porque te da conocimientos nuevos y te prepara para el futuro», explica quien ya mira a la ingeniería con inquietud.

Un largo camino Para llegar a la salida del Castillo en Burgos, los 12 equipos han tenido que presentar un proyecto global y un plan de viabilidad respondiendo a cuestiones técnicas y tecnológicas. También se abordan en la memoria del proyecto asuntos relacionados con el marketing, las gestiones económicas y de equipos. Los alumnos inscritos participan en equipos y están supervisados y orientados por un tutor responsable de la orientación del grupo hacia la consecución del objetivo final y es su representante a efectos administrativos.

Un mismo kit Hiperbaric proporciona a tutores y alumnos las herramientas para poder desarrollar el proyecto a nivel formativo, con reuniones y mentorías, a nivel logístico, con un kit básico consistente en una carrocería y ruedas con neumáticos y llantas para cada uno de los participantes. Después se realizan incorporaciones técnicas. Por ejemplo el IES Virgen de la Paloma de Madrid ha presentado este año una novedad. Son bujes, el material que soporta las ruedas, que ha diseñado y fabricado en el instituto el departamento de Fabricación Mecánica.

Antes de la carrera El día antes de la carrera, en trazado urbanos, los estudiantes tuvieron que realizar una defensa de los proyectos en la sede de Hiperbaric, líder mundial en la fabricación de equipos de altas presiones.

Vocaciones Uno de los retos de la cita es el de facilitar a los jóvenes un acercamiento al mundo empresarial donde abordan la toma de decisiones y reciben orientación académica y profesional. También se les brinda un acercamiento al mundo tecnológico de la mano de dos empresas innovadoras como son Hiperbaric, líder mundial en la fabricación de equipos de altas presiones, y Desmasa.

Apoyos Hiperbaric Challenge está organizado por las empresas burgalesas Hiperbaric y Desmasa y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, la Diputación de Burgos, Bomberos de Burgos, la Federación Española de Deportes de Inercia y las empresas Invicta y El Vagón.

La meta en Capitanía El trayecto es uno de los descensos más pronunciados en la capital burgalesa que conecta el Castillo desde donde salen cada uno de los vehículos y llegan hasta la plaza de Capitanía donde se frenan los coches.