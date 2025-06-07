Un cuartel a cielo abierto: Así celebra Burgos el Día de las Fuerzas Armadas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El estacionamiento de la plaza de Santa Teresa recibió este sábado una visita inusual: transportes blindados, un obús autotransportado, un flamante Pizarro, modernos vehículos de detección de minas, blindados de orugas y hasta un helicóptero ocuparon el recinto para la celebración en Burgos de un Día de las Fuerzas Armadas que atrajo a cientos de visitantes, especialmente familias con niños, que no quisieron perderse ni un detalle del despliegue.

Desde primera hora, la plaza de Santa Teresa, el Paseo de Atapuerca y la Plaza Conde de Castro se llenaron de actividad tras el acto inaugural que dio paso a una jornada festiva y participativa, en la que la ciudadanía pudo interactuar con militares y personal de cuerpos de seguridad, subirse a vehículos acorazados, probarse material de camuflaje y asistir a exhibiciones caninas que hicieron las delicias del público más joven.

Los vehículos más pesados se estacionaron en la plaza de Santa Teresa donde fue posible subir al mítico obús autopropulsado M-109, un veterano de las Fuerzas Armadas españolas empleado en el apoyo de fuego a unidades blindadas y que tiene un peso total de 24,5 toneladas y puede alcanzar una velocidad máxima de 56 km/h perteneciente al Regimiento de Artillería de Campaña Nº-1 (RACA) de la División San Marcial.

Otro veterano, el VCZ Castor muy presente en las unidades de zapadores del Ejército de Tierra, hizo acto de presencia en la plaza junto al aún más veterano TOA (Transporte Oruga Acorazado) M-113, un vehículo blindado de transporte de personal con décadas en servicio, que pertenece a la familia de vehículos blindados con orugas más prolífica del Ejército de Tierra español.

También llamó la atención el Husky 2G, un moderno vehículo detector de minas, así como el vehículo blindado RG-31 con su peculiar brazo, que es una herramienta utilizada para la desactivación de artefactos explosivos improvisados y la detección de objetos sospechosos. Ambos pertenecen al Regimiento de Ingenieros Nº1, con sede en la base militar de Castrillo del Val.

A la plaza de Santa Teresa llegó igualmente un flamante vehículo de combate de infantería (VCI) Pizarro, un blindado de cadenas español, diseñado para el combate terrestre y el transporte de infantería, con su imponente cañón principal de 30 mm y una ametralladora de 7,62 mm.

Más allá se desplegaban los efectivos y vehículos de la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, Policia Nacional y Policía Local, invitados a participar, y en el en el paseo de Atapuerca se instalaron tiendas de campaña con material de campaña y exposiciones, incluída un repaso al despliegue militar realizado para asistir a los damnificados por la DANA en el levante español.

Por otro lado, se estacionaron vehículos tácticos Vamtac, con una unidad de telecomunicaciones especialmente llamativa junto a un despliegue de comunicaciones del Regimiento de Transmisiones n.º 21 con base en Castrillo. A mayores, en la ribera del Arlanzón se instalaron tiendas camufladas y un recorrido para la exhibición canina.

Uno de los momentos más esperados se produce al caer la tarde, cuando un helicóptero de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra sobrevuele la ciudad después de realizar un despegue desde la plaza de Santa Teresa.

Para finalizar, la música toma el relevo con un concierto a cargo de la Unidad de Música de la División San Marcial, antes del solemne arriado de bandera que pone el broche a una jornada marcada por la participación.