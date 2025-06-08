Únete al canal de WhatsApp de El Correo de Burgos y entérate antes que nadie de la actualidad local

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Desde EL CORREO DE BURGOS - EL MUNDO te damos la bienvenida a nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Desde tu teléfono móvil queremos que estés al tanto de lo importante que ocurre en Burgos, de las historias más interesantes y la última hora de las noticias más relevantes.

¿Cómo apuntarte?

Puedes usar este enlace desde tu móvil o desde tu ordenador. Al pulsar se abrirá directamente nuestro canal en WhatsApp. Una vez dentro, clica el botón “Seguir” y justo al lado se te activará una campanita. Asegúrate de pinchar sobre ella si no quieres perderte ni una noticia. También puedes utilizar el buscador de canales de WhatsApp para encontrarnos.

¿Cómo encontrar los canales?

Si tienes la última versión de WhatsApp instalada en tu móvil, podrás acceder a los canales desde la pestaña Novedades.

No vamos a saturarte de mensajes. Puedes activar sin miedo la campanita para que te avisemos antes que a nadie de lo que realmente te interesa saber.

Este canal es totalmente seguro para ti. No tenemos acceso a tus datos personales, ni a tu número de teléfono.

Aunque no podrás respondernos directamente sí puedes reaccionar con emojis o votar en las encuestas para mostrar tu interés por el contenido del canal.

Comparte con tus contactos

Si quieres elegir un canal y unirte tienes la seguridad de que otras personas no verán qué canales sigues ni podrán contactar contigo a través de un canal.

Comparte este enlace con tus contactos y grupos para que puedan estar tan informados como tú.

También estamos en Telegram

Si te gusta estar pendiente de la actualidad y prefieres tener en tu teléfono todas y cada una de las noticias que se publican, te recordamos que puedes agregarte a nuestro canal de Telegram. Es igual de fácil.

¡Anímate a seguirnos!