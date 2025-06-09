Ganas de piscina. San Amaro y Capiscol suman 3.300 usuarios en su primer fin de semana

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El calor se ha presentado de repente y los burgaleses han tomado literalmente las piscinas de verano abiertas en su primer fin de semana. Unas 3.300 personas han disfrutado del primer chapuzón al aire libre en San Amaro y Capiscol. Los dos espacios abrieron el pasado sábado recogiendo a 1.800 personas el primero y 1.500 el segundo. "En esta ocasión hemos podido adelantar tres días la apertura respecto a otros años entendiendo que las buenas temperaturas y las condiciones climatológicas además iban a hacer que los burgaleses pudieran acudir", señaló el concejal responsable de Instalaciones Deportivas, César Barriada.

Cifras que se incrementarán a partir del próximo 14 de junio cuando las piscinas de verano de El Plantío, las más grandes de la ciudad, abran sus puertas. Un espacio que aún cuenta con el edificio central pendiente de reforma. Aunque en las tres piscinas municipales de verano se han realizado pequeñas labores y trabajos de mejora y mantenimiento que han supuesto una inversión de 170.000 euros.