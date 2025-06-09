Huelga de docentes de la Escuela Municipal de Música: convocan paros parciales para reclamar mejoras

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La plantilla de la Escuela Municipal de Música de Burgos inicia una ronda de paros parciales en protesta por "la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en su Pacto Laboral de Mejoras con la empresa concesionaria del servicio y la situación de detrimento de la propia Escuela, cuya responsabilidad es del Ayuntamiento de Burgos".

Así lo aseguran los representantes sindicales de la plantilla en un comunicado que detalla que, tras más de un año de negociaciones, la empresa no ve posible aplicar las mejoras reclamadas mientras el Ayuntamiento no las asuma. Denuncian además que la Administración local "se ha ausentado de las reuniones de mediación promovidas por el Serla, pese a estar convocada".

Los paros acordados, convocados por CGT, "se entienden como el último recurso de los docentes" de la Escuela Municipal de Música de Burgos, dada la "sensación de abandono y precariedad laboral, con contratos parciales y retribuciones cercanas al SMI". “Esta situación va creciendo de manera exponencial desde hace años y aunque hacemos el esfuerzo para no bajar la calidad educativa, no podemos mirar para otro lado si esto puede afectar al alumnado y a la seriedad de un centro con casi 750 alumnos”.

Entre las causas de la situación destaca un "atroz recorte presupuestario, pues desde el año 2012, la inversión del Ayuntamiento en la Escuela Municipal de Burgos ha sido drásticamente reducida".

En el año 2012 se fija un presupuesto base de licitación del contrato para la gestión de este servicio de 82.333 euros anuales, que en el pliego de 2015 pasan a 60.000 euros al año y en 2020 a 55.000. Se acaba adjudicando por 48.400 euros: “Estas bajadas presupuestarias han impedido mejoras básicas de mantenimiento, carencia de material y recursos que nos ayudan a potenciar nuestro trabajo”, lamentan los docentes.

La plantilla denuncia además que trabaja sin acceso a internet, sin cumplir las necesidades energéticas y con serios desperfectos que impiden usar ciertas aulas. "Esta situación hace temer una desgracia en un futuro a corto o medio plazo. Es sorprendente y frustrante que el Ayuntamiento, que conoce todas estas carencias notificadas año tras año, no haya podido encontrar el momento para poner soluciones".

Aunque el presupuesto del contrato se destina directamente a la empresa gestora, aún sumado las cuotas del alumnado, CGT precisa que "la empresa que gestiona la escuela hay veces que tiene dificultades para afrontar los pagos de las nóminas de la plantilla laboral, por lo que en ocasiones llegan a sufrir retrasos en los cobros".

Las docentes piden que se tenga en cuenta todo lo anterior en la próxima contratación de la gestión de la escuela, para que sea acorde a la realidad económica actual y pueda garantizar unas condiciones dignas, laborales y de dotaciones a la Escuela Municipal de Música de Burgos.

Así, "debido a la falta de respuesta y tras años de reivindicación interna", el profesorado realizará paros parciales a partir de esta misma tarde, de 16 a 17 horas. Será el primer paso de su reivindicación y advierten de nuevas acciones si no se produce una respuesta inmediata y concreta. Los paros continuarán mañana martes, de 18 a 19 horas, el miércoles de 19 a 20 horas y el jueves de 17 a 18 horas.

Los docentes apelan a la empatía de la ciudadanía que ha asistido o valora el trabajo que este centro lleva ofreciendo desde hace tantos años en Burgos. “Hemos recibido un testigo de generaciones anteriores, muchos músicos y maestros han pasado por esta sede, solo se puede tener amor y respeto por la Escuela Municipal de Música de Burgos y nos negamos a que siga siendo ignorada”, apostillan.