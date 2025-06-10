Ramiro Cuesta, nuevo presidente de los empresarios de talleres de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación de Empresarios de Automoción de Burgos (Adeabur) estrena junta directiva tras la celebración de la asamblea general el pasado de junio. Ramiro Cuesta sustituye a Diego Díez al frente de Adeabur. Empresario de segunda generación (como es el caso de Diego y del 80% de la directiva de la asociación burgalesa) gerencia desde hace más de diez años García Cuesta Automoción SL., la empresa que cofundó en Burgos capital su padre en la década de los 80, especializada en electromecánica de vehículos ligeros y semiligeros.

La nueva Directiva mantiene parte de sus miembros del anterior mandato (cambiando de funciones y responsabilidades) e incorpora dos nuevos miembros, veteranos del sector y antiguos afiliados de Adeabur. Todos ellos fueron aprobados por voto unánime de los asistentes.

Así, Diego Díez (Carrocerías Gonzalo) asume la Vicepresidencia, José Luis Villar (Talleres Los Angeles) la Tesorería, Gerardo Javier López ( Carrocerías Javi) la Vocalía de carroceros y Contaduría de la asociación, y Adrián Menéndez (Talleres AML) la Vocalía de electromecánicos.

Ramiro Cuesta, nuevo presidente de Adeabur.ECB

Tanto desde la nueva presidencia de Adeabur como desde su secretaría general se agradeció a Nati Palacios (-Taller Verde San Isidro - anterior Tesorera) y a Jesús Santamaría (- Carrocerías Santamaría - anterior Vocal de carroceros) su colaboración y apoyo a Adeabur y a su órgano directivo durante 13 y 7 años respectivamente. Gabriel Martínez, secretario general, destacó la implicación de estos vocales, a punto de jubilarse, y la puesta en valor que hicieron, durante sus mandatos, de Adeabur y de sus técnicos, facilitando el trabajo del todo el equipo directivo. Se les deseó afectuosamente mucha suerte y que puedan disfrutar de su inminente nueva etapa personal tras jubilarse, quedando para siempre en Adeabur recuerdo de su colaboración y cordialidad.

Diego Díez agradeció el apoyo recibido por todos (directivos, asociados y personal técnico) en su mandato como Presidente y aceptó apoyar y colaborar en el nuevo mandato de Ramiro Cuesta, dando con ello continuidad y consistencia al proyecto de presente y de futuro de Adeabur. Considera estos cambios un saludable ejercicio de implicación y coparticipación por parte de todos en la trayectoria de asociacionismo y representación que atesora nuestra asociación.

Entre los principales objetivos del nuevo presidente y de la junta directiva destacan mantener las líneas de trabajo y asistencia a los profesionales electromecánicos de las distintas especialidades, así como un observatorio permanente sobre el sector carrocero y las actitudes de otros actores y grandes grupos, con la adopción de actuaciones concretas que en cada situación y momento competan a la asociación. La vigilancia de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y sus efectos en el mercado de la posventa y en los talleres afectados será otra de las líneas maestras de la nueva directiva.

La formación será clave en este nuevo periodo, especialmente el reciclaje PRL obligatorio, nuevos Webinar´s, formación a demanda, y canalizar acceso al certificado SERMI (Sistema de Información Armonizada de Reparaciones y Mantenimiento). La nueva directiva se centrará también en seguir ayudando y asesorando a los afiliados en la actualización de sus expedientes industriales, así como agilizar y facilitar la inminente implantación de Verifactu y factura electrónica. Otro objetivo será reformar y actualizar la imagen Adeabur (Mejoras en su web, presencia en redes sociales, prensa, difusión entre no asociados…) y apoyar y difundir con decisión el 2º Congreso nacional de talleres CONEPA.