Fiestón cultural para todos por los 15 años del MEH

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, el director científico del Museo de la Evolución Humana (MEH), Juan Luis Arsuaga y el gerente del Sistema Atapuerca, Rodrigo Alcalde, presentaron la nueva programación para el cuatrimestre de junio a septiembre, que incluye fechas especialmente señaladas como la celebración del XV aniversario del Museo de la Evolución Humana.

El festejo en cuestión de los tres lustros de vida de la instalación cultural sirve de excusa para estrenar formato de programación para contener y difundir todas sus actividades. Se trata de una nueva revista cultural y científica que además de ofrecer los detalles de las actividades previstas, nace con el propósito de "ser un espacio de reflexión con la participación de destacados escritores, periodistas y científicos que reflexionan en torno a la evolución humana, la ciencia y la cultura en general y sobre las últimas novedades del MEH".

En su primer número participan el escritor Lorenzo Silva, el humorista Juan Luis Cano, el director de cine Manuel Ríos o la periodista Marta Fernández, además de los científicos Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Rosa Huguet.

En la línea de anteriores programaciones con portadas encargadas a grandes ilustradores españoles, en esta ocasión la revista del MEH cuenta con la creatividad de Pep Carrió, inspirado en las pinturas escaleriformes de la cueva de Altamira y en las pinturas puntiformes de Chauvet. Con estos elementos ilustraba el nacimiento del pensamiento simbólico y su representación.

Otra novedad de la que daban cuenta es el logotipo conmemorativo, que se suma al logotipo original para celebrar el XV aniversario del Museo de la Evolución Humana y el XXV de la declaración de Atapuerca como Patrimonio Mundial, efemérides que se celebran este verano.

En el apartado expositivo, el MEH estrenará la muestra ‘Sueños rotos’, en la que se presentarán por primera vez tres cráneos fósiles procedentes de la Sima de los Huesos pertenecientes a tres preneandertales que murieron en la preadolescencia de forma misteriosa. Uno de estos fósiles pertenece a la famosa ‘Benjamina’, un caso excepcional en la Prehistoria, ya que sobrevivió muchos años a pesar de sufrir una grave enfermedad, necesitando cuidados del grupo al que pertenecía. Para explicar este excepcional caso, el MEH organiza un ciclo de charlas paralelo a la exposición con la participación de investigadoras del Equipo de Investigación de Atapuerca, como Ana Gracia o Nohemí Sala. Otras tres exposiciones: ‘Homo antecessor. El descubrimiento de una especie’, ‘Las manos mágicas. Una maravilla de la evolución’ y ‘Playevolución’ completan la oferta expositiva del MEH durante este verano.

Estas charlas se sumarán a otras doce conferencias y encuentros, destacando el que se realizará con motivo del ‘Día Internacional de los Océanos’. Otros encuentros son el relacionado con los estudios de la bioenergética humana o el proyecto del encuentro cultural entre México y España.

Para celebrar su aniversario, el MEH organizará un concierto, en formato acústico, en su salón de actos, protagonizado por el dúo ‘Merino’, cuya música ha cautivado a fans de toda España en los últimos años, llenando escenarios tan importantes como el WiZink Center de Madrid. Actuarán el 23 de julio.

Además, las mejores firmas literarias se darán cita en el MEH durante este cuatrimestre. En total serán nueve presentaciones de libros entre las que destacan las de Lorenzo Silva, Pedro Piqueras, Pilar Adón o César Pérez Gellida. También los más pequeños disfrutarán con la presentación del libro ‘Martintxo te enseñará a cocinar’, de Martín Berasategui, David Jorge y Javirroyo y que enseña a cocinar de una forma divertida. Dentro de este apartado literario, tendrá un hueco la entrega de premios del concurso nacional ‘Una historia en evolución’ que el MEH ha organizado junto con la Escuela de Escritores.

En lo que al cine se refiere, el MEH reconocerá el talento burgalés en el cine español con la participación de cuatro reconocidos burgaleses que han triunfado en la escena del cine, como Sara Cano, Simón de Santiago, Beatriz López Nogales y David Pérez Sañudo. Cuatro profesionales premiados en sus diferentes áreas: dirección, producción, guion y BS0. Además, el Museo de la Evolución Humana será sede de los ensayos de la Dance World Cup, la competición internacional de escuelas y academias de baile que se celebrará en julio en Burgos, con miles de participantes de todo el mundo.

Por otra parte, el MEH se convertirá en sede del primer 'It’s time to think', un movimiento cultural que busca transformar la sociedad a través de la creación de espacios libres. Este movimiento ha organizado más de 150 encuentros en más de 30 ciudades de seis países. El primer invitado será Orestes Barbero, conocido ex concursante de Pasapalabra. En el apartado teatral, 'Homo curiositatis', el mega títere de tres metros de altura, volverá a hacer las delicias del público, recorriendo los alrededores del inmueble.

Para el público infantil y juvenil tendrán lugar una gran cantidad de talleres durante todo el verano: en total, 161 sesiones de 24 talleres diferentes entre los que destaca el taller 'Divulgaming', realizado con investigadores del CSIC y que propone una búsqueda científica de un tesoro o las actividades de realidad virtual para jóvenes ‘Un viaje inmersivo 360 al mundo subterráneo’, ‘Recorriendo nuestro patrimonio’, ‘Escapando de Miguelón’ o ‘Un paseo especial’.

Como cada verano, el MEH también propone una programación dedicada al territorio Atapuerca con la colaboración de los ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros. Serán 24 actividades entre las que destaca la creación de un mural conmemorativo en homenaje a Emiliano Aguirre, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento. También en Ibeas de Juarros tendrá lugar el espectáculo infantil ‘Sopa-Risa ¡Fiesta de Pijamas!’, una obra musical y de teatro infantil que está revolucionando el entretenimiento familiar.

Por lo que respecta a la localidad de Atapuerca, el Centro de Arqueología Experimental acogerá parte de la programación del Ciclo ‘Música Callada’, una imprescindible cita del verano cultural burgalés, organizada por la Mancomunidad Encuentro de Caminos, con un concierto de Mendinukai Ensemble y que contará, como complemento, con una exhibición de obras de Óscar Martín, en el Carex. Además, se sucederán las actividades relacionadas la ‘Batalla de Atapuerca’, que tendrá lugar el 24 de agosto, con conciertos de música folk, charlas teatralizadas y actividades para los más pequeños, en colaboración con la asociación Amigos de Atapuerca y el Centro de Iniciativas Turísticas Sierra, de esta localidad.

Junto a estas actividades, se ofertan también visitas especiales a los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, como las que se realizarán con los vecinos de ambos ayuntamientos. También, como en años anteriores se podrá asistir al popular encuentro con los investigadores o a la carrera ‘Corriendo por la Sierra de Atapuerca’.