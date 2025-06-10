La operación 'Peter Pan' permite a la Policía desmantelar otro punto de venta de droga en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Burgos ha culminado el pasado 4 de junio la denominada Operación ‘Peter Pan’, procediendo a la detención de un individuo, investigado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La importancia de la investigación llevada a cabo reside en la neutralización de un nuevo ‘punto negro’ de distribución y venta de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y hachís, en un piso situado en el distrito oeste de la ciudad de Burgos.

Los investigadores de la Policía Nacional, tras iniciar la investigación con los primeros datos y obtener los indicios de criminalidad necesarios, solicitaron el preceptivo mandamiento de entrada y registro al Juzgado de Instrucción competente, localizando durante el mismo las siguientes cantidades de droga (en bruto): Sustancia blanca compacta, al parecer ‘cocaína’ dispuesta en dosis individuales, así como sustancia de ‘corte’ y 2 kilos de hachís repartidos en dos paquetes. Además, se han aprehendido 11.000 euros en efectivo, dispuestos en billetes de 50, 100 y 500 euros y dos básculas de precisión. Una vez finalizadas las diligencias propias del atestado, el detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial.