EL PSOE afea al PP el retraso de la actualización de la tasa de basuras

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, afeaba al equipo de Gobierno 'popular' y en particular al concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, el retraso acumulado por la actualización de la tasa de basuras. Recordaba el edil del PSOE que el plazo para adaptar este tributo a la normativa europea culminaba el pasado mes de abril, por lo que, supone, "alguna consecuencia habrá".

Preguntaba por este aspecto a Manzanedo en la comisión oportuna. No obstante, según precisaba al término, no obtenía aclaración. "Nos ha dicho que ha tratado de informarse con algún responsable y le han indicado que podría ampliarse el plazo. Pero a mí esto me ha sonado a cuento chino, porque no ha podido o no ha querido ofrecernos ningún detalle sobre esta conversación", lamentaba, para augurar que el Ayuntamiento sufrirá alguna penalización por una demora que, aseguró, va en aumento.

Y es que, sobre el trámite en marcha, el portavoz socialista criticaba también la fórmula empleada para aplicar el incremento de la tasa, que será de un 20% a todos los usuarios particulares del servicio. "Por lo tanto, no se va a gravar más a quien más contamina, que es el objetivo de la regulación", concluía, para expresar también su contrariedad por la compensación a los burgaleses prevista por el equipo de Gobierno: una rebaja del IBI, cuyo tipo "ya es uno de los más bajos de todas las capitales de España". Pasará, avanzó, del 0,486 actual, a un 0,432, cerca del límite legal del 0,4.

El problema, no obstante, radica, según De la Rosa, en que la aplicación de la actualización en la hostelería, el comercio o la industria se complica. "Según los cálculos que manejas la distorsión que supone aplicar esta subida es enorme -a algunos les incrementaría un 10% y a otros hasta un 65%- y lo quieren corregir, lo que supone, en definitiva, que todavía no lo tienen preparado", subrayaba. Advertía al respecto que la norma marca que el 1 de enero de 2026 "tienen que estar devengándose ya los primeros recibos".

Aprovechaba el PSOE también el turno de ruegos y preguntas de la comisión de Hacienda para abordar otros asuntos."Hemos preguntado si tienen intención de modificar otras ordenanzas fiscales, porque vamos a pasar ya al ecuador de mandato, que suele ser el espacio de tiempo en el que la mayoría de los alcaldes valoran una revisión", señalaba. Y sí, propósito, al parecer hay. "Me han reconocido que sí, que están trabajando en alguna modificación, aunque se limitarán además de al IBI y a las basuras, a los precios públicos por el uso de instalaciones deportivas y, aunque no será prioritario, a las terrazas", aclaraba.

Tampoco 'rascaba' el PSOE ninguna novedad en relación con el pliego para sacar a concurso la deuda heredada de los consorcios del Desvío y de Villalonquéjar, asumidos por el Ayuntamiento hace casi un año. "Han vuelto a decirnos lo mismo de siempre, que faltan por amortizar anticipadamente 23 millones y que cuando esa operación culmine se sabrá la cantidad total de capital pendiente y con esa cifra sacarán el concurso y sacarán los pliegos. Un año para esto", apostillaba.