La automoción busca «vocaciones tempranas» en Burgos

Futbolista, astronauta, cantante o youtuber. Alguno dice que millonario. Son las respuestas más comunes cuando se pregunta a chavales de Primaria qué quieren ser de mayores. Quizá sus sueños se cumplan, pero no está de más tener un plan B por si acaso. A poder ser, con salidas y oportunidades de sobra para hacerse un hueco en el mercado laboral. De ahí la necesidad de «despertar vocaciones tempranas», desde el juego y con una orientación adecuada, resolviendo las dudas que puedan surgir por el camino.

Hace ya tiempo, el Clúster de Automoción y Movilidad de Castilla y León (Facyl) cayó en la cuenta de que el sector demanda -y con creces- perfiles sumamente especializados para afrontar los retos de un presente que avanza a velocidad crucero. Bajo esa premisa se acaba de firmar, precisamente, un convenio de colaboración con CaixaBank Dualiza. Su objetivo: despertar el interés por la Formación Profesional en las aulas para que las nuevas generaciones conozcan de primera mano diferentes «trabajos que pueden ser muy ilusionantes y apasionantes».

Tras una «exitosa» experiencia piloto en Valladolid el pasado mes de octubre, el Proyecto para el Fomento de las Vocaciones Tempranas en Automoción y Movilidad aterrizó este martes en el colegio La Merced y San Francisco Javier. Una treintena de chavales de entre 9 y 11 años acudían a la cita sin ser muy conscientes de que, una vez finalizada la presentación del evento, les tocaría ponerse manos a la obra. En una fábrica, para más señas, y asumiendo diversos roles. Expertos en logística, diseñadores, responsables de calidad, programadores... Cada uno en su puesto, aunque aprendiendo del resto, para engrasar la maquinaria.

«Tenemos escasez de perfiles profesionales muy vinculados a los oficios industriales», reconoce la directora de Facyl, Ana Núñez, citando ejemplos concretos que «se adquieren a través de grados medios y superiores de FP»: desde mecanizado y estructuras mecánicas a tratamiento de polímeros o robótica. Del mismo modo, las nuevas tecnologías pisan cada vez más fuerte y el desarrollo web, la inteligencia artificial o la digitalización resultan indispensables para que «el sector pueda seguir compitiendo».

Antaño «denostada», la Formación Profesional se ha convertido en una herramienta de «éxito». Nada que ver el pensamiento actual con el de hace unos años, tal y como subraya Cristina Rodríguez, coordinadora territorial de Dualiza en la zona norte. «Ya no existe esa dicotomía entre Universidad o FP. Ahora, el sistema educativo español permite un montón de pasarelas para que puedas hacer Formación Profesional y luego terminar en la Universidad». O viceversa, nunca se sabe, ya que «donde más empleo hay ahora mismo es en los sectores productivos».

Según el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza, «en la próxima década tendremos en torno a 675.000 oportunidades de empleo en Castilla y León». Y 190.000, apunta Rodríguez, «serán para perfiles de FP». Por su parte, el sector de la automoción demandará -de acuerdo a las estimaciones de la entidad- alrededor de 18.000 oportunidades laborales y, como mínimo, 8.340 perfiles especializados. Todo apunta, por lo tanto, a que se corregirá el «desajuste» que, en los últimos años, ha generado una «altísima tasa de desempleo» entre la población juvenil. No en vano, resulta indispensable «empezar desde ya a captar ese talento».

En su Plan Estratégico 2025-2028, Facyl no solo pone de relieve que «la tecnología va a ser uno de los elementos fundamentales del sector para seguir creciendo». También se definen competencias y se pone especialmente el foco sobre «aquellos perfiles profesionales que van a trabajar en los nuevos modelos de vehículos híbridos y eléctricos». Al mismo tiempo, Núñez augura una «demanda importante» en aquellos ámbitos relacionados con la «sostenibilidad» y el «medio ambiente».

Mientras los chavales se lo pasaban en grande simulando futuros laborales bajo la supervisión de alumnos de FP de La Merced, sus padres tuvieron la oportunidad de recibir información y resolver dudas sobre el amplio abanico de opciones disponibles. Para Rodríguez, «la orientación temprana es clave para que sean felices y encuentren oportunidades en su camino». Y Núñez, que opina exactamente lo mismo, precisa además que muchos de estos puestos gozan de un «reconocimiento salarial y profesional muy importante».