Susto en el HUBU por un vehículo en llamas

Susto en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) por el incendio declarado en un coche.Tomás Alonso

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Las altas temperaturas registradas este martes a primera hora de la tarde han contribuido, en gran medida, al incendio declarado en un turismo que permanecía estacionado en la planta 0 del parking del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Poco antes de las 5 de la tarde, el personal de seguridad del complejo asistencial alertaba al 112 de lo sucedido. Afortunadamente, nadie ha resultado herido y el fuego no llegó a afectar a ningún otro vehículo.

Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 trasladó la incidencia al Cuerpo de Bomberos de Burgos. Una vez allí, con la Policía Local también movilizada, se pudo llevar a cabo la intervención sin mayor problema.

Según confirman desde Bomberos a este periódico, el fuego se originó en el interior del motor y se descarta que fuese provocado. Además, el habitáculo del vehículo no llegó a sufrir daños, por lo que todo quedó en un susto.