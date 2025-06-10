Las Fiestas de San Pedro 2025 más cerca. Desfile y verbena el sábado para la proclamación de reinas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La nueva corte de las Reina Mayores e Infantil de Burgos están a punto de iniciar su año de reinado. El próximo sábado se celebrará la Proclamación de Reinas y Damas que, como el año pasado, se desgaja del grueso de la semana de fiestas. Será el inicio de la cuenta atrás de las Fiestas de San Pedro y San Pablo de este año para lo que se ha organizado «un acto en el que las chicas y chicos de las peñas y asociaciones son los verdaderos protagonistas y buscamos que la corte de la ciudad tenga un evento propio con toda la solemnidad y el protocolo», señaló la concejal de Fiestas, Carolina Álvarez.

La cita permitirá que las nuevas reinas reciban su banda. Será el primer gran acto de Sofía Santana Reina Infantil que procede de la peña Santa María la Mayor, y Marina Temiño, de la peña Los San Juanes, como Reina Mayor de Burgos. Junto a ellas recibirán sus bandas de damas de honor Lucía González (Alegría de San Pedro) y Esther Peláez (Los Gamones) en la corte infantil. Entre las damas de la Reina Mayor serán reconocidas María Alonso (Burgosalsón), Marina Ortega (Estampas Burgalesas), Celia Pérez (Centro Regional Montañés) y Claudia García (Real y Antigua de Gamonal).

El evento también es un homenaje a todos los reyes y reinas de las peñas de Burgos. Entre el público estarán presentes 54 reinas mayores, 47 reinas infantiles, 17 reyes mayores y 17 reyes infantiles que son todos los reconocidos por cada una de sus organizaciones, grupos de danza o peñas para el próximo año.

El acto arrancara a las 20 horas en el Teatro Principal donde los coches clásicos recogerán a la corte para iniciar un desfile que transcurrirá desde el teatro a la calle Santander, la Calle Concordia, la Plaza Alonso Martínez, Laín Calvo y Cardenal Segura para llegar a la Plaza Mayor donde se celebrara el acto solemne pero, también festivo. «De forma previa habrá una verbena que amenizará el inicio del evento, parará durante el momento de la proclamación hacia las 21 horas, y proseguirá después hasta la una de la madrugada», señalaron los presidentes de la Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de la Cabeza de Castilla, José Manuel Carbonell, y el presidente de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, Miguel Santamaría.

El evento, con un presupuesto de 8.000 euros, permite mostrar que las fiestas están cada vez más cerca. Tras el sábado de Proclamación de Reinas, acto que el año pasado se separó del acto de Bomba Anunciadora que da el pistoletazo de salida a la semana de actividad festiva, llegará el 20 de junio la fiesta del Parral que, este año, volverá a ser en el Parque de la Quinta. Después, arrancarán las fiestas de San Pedro y San Pablo que se celebrarán desde el 27 de junio hasta el 3 de julio. La Corte Real y la Reina Mayor y Reina Infantil serán una parte de representación en los actos más relevantes como la Ofrenda Floral, la Cabalgata, las tardes de Toros. Eventos a los que siempre, a pesar del calor, acuden vestidas con traje regional.