Estas son las titulaciones de la UBU que piden la nota más alta

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Superados los nervios de la PAU, toca hacer cálculos. Ya con las notas en la mano la suerte está echada y llega el momento de elegir un camino. Para dar el siguiente paso, conocer la oferta y las 'condiciones' es crucial, de ahí que las universidades se afanen por informar de sus propuestas para el próximo curso con todo detalle, dejando claro cuáles de sus grados son los más exigentes, por aquello de reconducir a quienes no rondan las llamadas notas de corte.

Cabe recordar que este indicador es orientativo, pues se trata de la menor calificación de los admitidos en la carrera en cuestión el año anterior. A mayor demanda y menor número de plazas, el dato sube como la espuma, lógicamente, y aunque no suele registrar cambios significativos a corto plazo, sí puede variar.

La UBU muestra en su página web con todo lujo de detalles los títulos que impartirá el próximo curso, las plazas de cada uno de ellos, los parámetros de ponderación de las materias superadas en la PAU, los cupos y las notas de corte para el acceso general, así como los precios de los créditos correspondientes.

Disponen, pues, sus futuros alumnos de toda la información necesaria para hacer su elección. Y las notas de corte, en este sentido, son clave. Así, tres de los 40 grados que imparte la Universidad de Burgos exigen tener más de un 10 y otros dos superan el 8 como calificación mínima.

Enfermería, un año más, destaca en este listado. Vuelve a liderarlo, de hecho, con un 11,2 de nota de corte. Las 85 plazas de esta formación sanitaria suelen ser las más codiciadas, lo que ha elevado tradicionalmente la calificación que requiere. Ya en 2010 superaba el 10 y aunque cayó al 9, incluso, al 8, en años posteriores, en 2018 repuntó de nuevo hasta alcanzar ya en 2021 la que ha sido la nota máxima hasta la fecha: 11,576.

La sigue de cerca la doble titulación de la Politécnica de Ingeniería Mecánica y Electrónica. En este caso, la escasez de plazas complica todavía más el acceso. Impartida en la UBU desde 2016, Ingeniería Mecánica y Electrónica, Industrial y Automática siempre ha exigido tener más de un 10 y, desde 2020, un 11.

Completa la tríada de grados con las notas de corte más alta, el casi recién nacido de Psicología, que en su vertiente presencial (también la online tiene, pero inferior, aunque supera el 8,5) llega a 10,259. Se oferta desde el año pasado con gran éxito de demanda.

Por encima del ocho están otras dos carreras, una 'veterana' y otra más 'joven'. Del 9,38 necesario en 2023 a un 8,5 bajaba Ingeniería de la Salud, con la tercera nota de corte más alta de los cinco años que lleva en funcionamiento. Supera el 9,3 el grado 'online' de Ingeniería Informática.

Terapia Ocupacional alcanzaba un 5,2 en la convocatoria extraordinaria, dato que varía sustancialmente cada año, del 5 de 2017 al 7,7 de 2022. Eso sí, sus 80 plazas siempre se agotan. El grado de Ingeniería Informática, en modalidad presencial, exige al menos un 6,7, la calificación más alta de su historia.

Burgos La UBU presume de encantos El Correo de Burgos | El Mundo

En cinco 'redondo' se quedan los grados que se completaban en la convocatoria extraordinaria, entre los que el año pasado se colaba sorprendentemente el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, tras superar el 8 en los cursos anteriores. A saber, todas las de Artes y Humanidades (Español e Historia y Patrimonio), Comunicación Audiovisual, Educación Social y Maestro de Educación Primaria. En el caso de Infantil, sin embargo, sorprende el salto del 5 al 7,781.

En las 21 titulaciones restantes, a las que por primera vez se suma, con 20 plazas, la carrera de Ciencias Gastronómicas, no existe nota mínima estimada para acceder, lo que implica que el curso anterior quedaron plazas libres.