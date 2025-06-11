Burgos capital mundial de la danza. La Dance World Cup ocupa el 85% de las plazas de hoteles y casas rurales

El evento arranca con un desfile de las diferentes comitivas de bailarines de los países por las calles de la ciudad que se convierte en sede internacional de la danza.Dance World Cup

Empieza la cuenta atrás para que 9.0000 bailarines de todo el mundo tomen la ciudad de Burgos y sus alrededores. Las final mundial del Dance World Cup arrancará el 3 de julio y se prolongará hasta las gran final en cada categoría del 11 y 12 de julio. Una cita con academias de baile de 70 países que llenan la capital y las localidades de los alrededores. Una revolución para los hoteles ya tienen una ocupación del 85% en la capital y que esperan alcanzar el 85% en las casas rurales a 50 kilómetros de la ciudad. En cuanto a las vivienda turísticas están al 100% de ocupación para estas fechas.

«La primera quincena de julio no es muy fuerte, hasta que no terminan lo Sanfermines el turismo no se anima en Burgos con lo que la Dance World Cup nos llenará y, con estancias tan largas, nos disparará la estancia media», señala el portavoz del área de hospedaje de la Federación Provincial de Hostelería, Luis Mata.

La cita se prolonga durante diez días aunque no todos los participantes llegarán a la final. «Hay quien ha reservado los diez días, otros ocho, la media de reserva está en cinco días», señala Mata. Coincide en esta apreciación el portavoz de la Asociación de Turismo Rural de Burgos, Domingo Hernández, «se han dado reservas previas, con mucha antelación, grupos grandes de ocho a 14 personas pero incluso se han pedido para 30 y no todos tienen capacidad, pero está siendo una locura para los establecimientos que están más cerca de la capital», remarca. En las viviendas turísticas, «lleno total desde hace tiempo», explica la presidenta de la asociación de Viviendas Turísticas, Pilar Martínez.

Se trata de un turismo familiar y en grupos amplios, alojados prácticamente por países en los hoteles que ya llega a «otras zonas como Aranda y Miranda pero también hay reservas en Álava, Palencia o Valladolid», señalan. Burgos capital tiene 4.000 plazas hoteleras y, al menos, un centenar de viviendas turísticas en la entidad que representa a este colectivo. «Ahora mismo en cuanto liberas habitaciones y salen, se reservan al instante aunque sí es cierto que se pide un tipo concreto de habitaciones dobles o varias juntas porque se viaja en grupo», remarca Mata. En cuanto a los precios casas rurales y viviendas turísticas afirman mantener la tarifa habitual del mes de julio y en los hoteles «hay más demanda, se juega más con el precio, pero no es algo desorbitado, el problema está en las ofertas de intermediarios», explica Luis Mata.

Hoteles, pendientes de las plazas que van liberando

Son la opción más cercana al centro neurálgico de la Dance World Cup, pero también la más saturada. Los hoteles ya están al 85% de su capacidad y el resto son plazas reservadas en el calendario habitual del año de cada negocio hotelero. «No podemos liberar más plazas porque tenemos unos contratos que cubrir, si tienes un acuerdo de reserva de x plazas cada mes, o un grupo cada mes de julio no puedes disponer, aunque quisieras, de esas habitaciones porque por contrato están reservadas», lamenta Mata. «Qué más quisiéramos que poder liberarlas porque te aseguras una estancia larga, de media ocho días, pero hasta que no se libera un mes antes no se pueden sacar», explica.

Estas son las plazas de hotel que empiezan a verse en los portales de gestión turística. Algunas vienen con pago del 50% como estrategia para llegar al cliente final. «Nos ha pasado en otras ocasiones que te reservan 30 plazas pero son agencias que, después, ofrecen la plaza al doble del coste que nosotros tenemos, luego, si no se cubren te las cancelan dos días antes sin coste alguno y es algo que tú no has podido vender, por eso estas habitaciones vienen con pago en la reserva para evitar estas prácticas», explica Mata.

Viviendas turísticas al 100% de ocupación

En cuanto a las viviendas de uso turístico es un tipo de alojamiento que «se amolda muy bien a las necesidades de estos grupos de familias o academias que viajan juntos», explica la portavoz de la Asociación de Viviendas Turísticas de Burgos, Pilar Martínez. Todos los inscritos en la entidad, más de un centenar, están reservados del 2 al 12 de julio. «Desde que se anunció que se iba a celebrar en Burgos el evento está todo ocupado, es un tipo de clientes que prefieren este tipo de turismo en grupo y entre amigos y por eso se reservó muy rápido», señala Martínez.

Apuntan que las tarifas «salvo excepciones» se mantienen como cualquier año en el mes de julio y no son nuevos. «Solemos tener grupos de familias o de academias en los diferentes concursos de danza que se organizan en la ciudad y siempre tienes una reserva en cuanto se dan las fechas». Insisten desde la entidad en defender el turismo de las viviendas turísticas legales, «son clientes tranquilos, gente civilizada y respetuosa con el resto del edificio».

Casas rurales, la cita salpica a 50 kilómetros

Las más cercanas a la capital ya tienen el cartel de completo y la mancha de reservas salpica a los establecimientos situados entre 30 y 50 kilómetros de distancia de la capital. Extender ese impacto más allá tiene un problema: el estado de las carreteras en diferentes comarcas. «Creemos que se podría llegar a un nivel de reservas del 85% en toda la provincia pero habrá que esperar a ver cuanto más lejos más se tiene en cuenta las comunicaciones y hay zonas donde las carreteras no están muy allá y hace que otras provincias, aunque más alejadas, sean una buena opción porque estando más lejos se llega antes», lamenta Domingo Hernández.

Reconocen reservas desde hace tiempo, también cancelaciones, pero «está funcionando muy bien y se vuelve a reservar». Eso sí los grupos que optan por casas rurales piden «desde ocho a 14 en algunos casos son familias y en otros son academias que buscan un alojamiento para estar todos juntos pero cerca de la capital ya es difícil encontrar algo así», explica. En cuanto a las tarifas apuntan que se ajustan a los precios habituales de julio, la ventaja sigue siendo la larga estancia. «Tienes de todo desde quienes reservan 15 días a los que hacen estancias más cortas pero vemos que la demanda sigue ampliándose», confirma.