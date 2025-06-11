Bridgestone y la Escuela Politécnica Superior de la UBU refuerzan su colaboración en formación práctica para futuros ingenieros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Bridgestone y la Universidad de Burgos desarrollan varios programas de cooperación educativa para impulsar la formación práctica de estudiantes de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior. Gracias a estos acuerdos, el alumnado de los grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, e Ingeniería de Organización Industrial podrá realizar prácticas, tanto curriculares como extracurriculares, en las instalaciones de la compañía.

Estos programas de cooperación no solo facilitan que el estudiantado pueda desarrollar su Trabajo Fin de Grado (TFG) en un entorno laboral real, sino que también fortalece el vínculo entre la universidad y la empresa, permitiendo una transferencia de conocimiento y una experiencia enriquecedora para futuros profesionales.

Desde Bridgestone, esta colaboración supone un paso más en su compromiso con el talento joven y el entorno educativo local. “Para nosotros, esta alianza con la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos no solo representa una forma de apoyar la formación de estudiantes, sino también una oportunidad de identificar y preparar a nuevas generaciones de ingenieros e ingenieras que puedan incorporarse a futuro a nuestra plantilla, especialmente en posiciones de liderazgo”, destacan desde la compañía.

Por su parte, desde la Escuela Politécnica de la Universidad de Burgos, su director, Nicolás Javier González de la Viuda, ha hecho hincapié en los beneficios de la buena sintonía entre la compañía y la Escuela. “Sin duda repercute en beneficio del alumnado, que disfruta de un primer acercamiento al entorno profesional de la mano de tutores altamente cualificados y conoce una nueva oportunidad de inserción laboral”, asevera.

El acuerdo se enmarca en la estrategia de Bridgestone por fomentar el desarrollo profesional desde etapas tempranas, apostando por la creación de cantera a través de experiencias prácticas que conecten directamente con el mundo laboral.