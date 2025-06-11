Recoletas pone en marcha una Unidad de Mama en su centro de Virgen del Manzano

Exterior del Centro Médico Virgen del Manzano de Recoletas, en el que se pone en marcha la Unidad de Mama.ECB

La Unidad de la Mujer de Recoletas Salud en Burgos, situada en el Centro Médico de Virgen del Manzano, amplía su cartera de servicios con la Unidad de Mama. Este espacio nace con un objetivo claro: conseguir un diagnóstico precoz y certero de la patología mamaria y proporcionar un tratamiento completo, según las últimas actualizaciones científicas.

Para ello, Recoletas Salud cuenta con un equipo formado por 26 profesionales altamente especializados que garantizan una atención integrada de calidad (ginecología, radiología intervencionista, anatomía patológica, cirugía plástica y oncología), personal de enfermería y auxiliares. Todos ellos disponen de la más avanzada tecnología diagnóstica, tanto de imagen como de laboratorio y anatomía patológica y están coordinados por la doctora Verónica Palomo Cabañes.

Se prevé que el cáncer más frecuentemente diagnosticado en España en mujeres en 2024 sea el de mama, con 36.395 nuevos casos (un 29% del total de nuevos casos detectados en mujeres).

Desde que se tiene una sospecha diagnóstica en prueba radiológica, se pone en marcha el protocolo de la Unidad de mama. La paciente se someterá a una biopsia ecoguiada en los quirófanos del Centro Médico Recoletas Salud de Virgen del Manzano; se llevará la pieza al laboratorio de Anatomía patológica para examinar y en consulta se informará de los resultados. A continuación, se reunirá el comité con Oncología médica para poder desarrollar el tratamiento que la paciente comenzaría. Todo ello, en estrecha colaboración con el servicio de Diagnóstico por la Imagen.

"No podemos olvidar que, frente al hecho preocupante del aumento de la incidencia del cáncer de mama, tenemos que tener una visión optimista porque en estados iniciales de la enfermedad, la probabilidad de supervivencia supera ya el 90%", recuerdan desde Recoletas.

La Unidad de Mama incorpora además el marcaje de semillas Scout Radar, una técnica de localización de lesiones de mama no palpables que consiste en colocar, en tumores no palpables, ganglios afectos o antes de la quimioterapia, una ‘semilla’ minúscula, por un procedimiento muy poco invasivo, similar a las agujas que usan los radiólogos para realizar una biopsia.

El especialista en radiología sitúa la partícula en el centro del tumor o en el ganglio. Y, en el quirófano, el cirujano, en este caso el ginecólogo, emite con un aparato una señal de radar que la partícula rebota, permitiendo situar con precisión milimétrica los ganglios o tejidos a extraer.

En los quirófanos del Centro Médico de Virgen del Manzano se lleva también a cabo la biopsia de ganglios centinelas para saber si se han desprendido células cancerosas del lugar donde se originaron y si se han diseminado a los ganglios linfáticos. En esta biopsia, se utilizará un marcador radioactivo para ayudar al especialista a encontrar los ganglios centinelas durante la cirugía. Los ganglios centinelas se extirpan y se analizan en el laboratorio de Anatomía Patológica.